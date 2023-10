Landtagswahl in Hessen: Ampel-Dämmerung? ++ Innenministerin Faeser bei einem Debakel weg vom Fenster?

Die Landtagswahl in Hessen könnte das politische Schicksal von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) entscheiden. Der Plan, das Amt in der Bundesregierung für mehr Popularität im hessischen Wahlkampf zu nutzen, scheint voll nach hinten loszugehen. Faeser und ihrer SPD droht ein Debakel.

Dagegen könnte es eine erneute Auflage von Schwarz-Grün geben. Neben NRW und Schleswig-Holstein ist Hessen das dritte Land mit dieser Konstellation, mit der jedoch so manchner in der CDU seine Probleme hat – bis hin zum Parteichef Friedrich Merz (wir berichteten) Die Christdemokraten mit Ministerpräsident Boris Rhein liegen in allen Umfragen klar vorne.

Ergebnis: Prognosen und Hochrechnungen der Landtagswahl in Hessen (ab 18 Uhr)

CDU Grüne SPD AfD FDP FW Linke ARD % % % % % % % ZDF % % % % % % % Prognosen und Hochrechnungen der Sender

12.55 Uhr: Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zeichnet sich ein schwarzer Sonntag für die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP ab. Alle drei Parteien dürften zu den Verlierern zählen. Die SPD könnte historisch schlechte Ergebnisse einfahren, die FDP muss sogar um den Wiedereinzug in die Landesparlamente bangen. Schon vor Bekanntgabe der ersten Prognosen um 18 Uhr gibt Politikerberater Johannes Hillje der Ampel im TV-Sender ntv daher einen dringenden Rat.

Hillje geht davon aus, dass es nach den Landtagswahlen noch spannungsgeladener in der Ampel-Koalition zugehen könnte. Aus seiner Sicht wäre es aber genau die falsche Schlussfolgerung, wenn die Ampel-Parteien danach „noch mal wieder mehr auf eigene Profilierung setzen würden“. Die Ampel brauche „nicht mehr Querschläge, sondern mehr Teamplay“. Sie könne nur zusammen gewinnen – oder bei der nächsten Bundestagswahl einzeln verlieren, so die Prognose des Politik-Insiders.

8 Uhr: Los geht’s in Hessen! Rund 4,3 Millionen Menschen sind aufgefordert, den neuen Landtag zu wählen. Um 18 Uhr wird es die ersten Prognosen in ARD und ZDF geben. Parallel findet die Landtagswahl in Bayern statt. Für Nancy Faeser könnte das ein schwarzer Abend werden.

Seit 2009, nach dem Desaster um die gescheiterte Regierungsbildung von Andrea Ypsilanti, ist die SPD in Hessen Oppositionspartei. Faeser wollte das nun ändern. Doch wenn es ganz blöd läuft, landet sie mit der SPD sogar nur auf den vierten Platz. Das wäre eine Blamage. Könnte Kanzler Olaf Scholz dann seine Bundesinnenministerin noch halten? Zumal Faeser nicht nur im hessischen Wahlkampf eine unglückliche Figur machte, sondern auch bundespolitisch zuletzt als Getriebene erschien (Fall Schönbohm, Asylkrise).

Landtagswahl Hessen: Wird es ein Debakel für Innenministerin Faeser? Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vor Wahlsieg. Foto: IMAGO / Christian Ohde, IMAGO / Funke Foto Services , IMAGO / Future Image (Fotomontage)

Andererseits: Auch an Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hielt Scholz lange fest und es drängt sich keine personelle Alternative für das Amt der Innenministerin in der SPD auf.

Letzte Umfragen vor der Hessen-Wahl

Klarer Sieger der Landtagswahl in Hessen könnte laut jüngsten Umfragen Boris Rhein werden. Im Mai 2022 beerbte er Volker Bouffier als Ministerpräsident. Nun stellt er sich erstmals mit Amtsbonus dem Votum des Wahlvolkes. Laut den Umfragen könnte er das CDU-Ergebnis von 2018, damals waren es 27 Prozent, übertrumpfen. Er hätte dann den eindeutigen Regierungsauftrag.

CDU Grüne SPD AfD FDP FW Linke 31-32% 16-18% 16-17% 15-16% 5-6% 4-5% 3-4% Die letzten Umfragen von Infratest dimap, Civey, INSA und der Forschungsgruppe Wahlen

Die Grünen, die 2018 gleichauf mit der SPD zweitstärkste Kraft wurden, bieten sich für die Wiederauflage der schwarz-grünen Koalition an. Denkbar ist aber auch, dass es zu Schwarz-Rot kommt. Ursprünglich rechneten sich die Grünen mehr aus und traten mit einem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten an: Tarek Al-Wazir. Nun geht es um die Juniorrolle in der künftigen Koalition.

++ Auch interessant: AfD weit über 30 Prozent – nicht nur im Osten! +++

Schaffen FDP, Freie Wähler und Linke den Sprung in den hessischen Landtag?

Ampel-Koalitionspartner FDP braucht dagegen gute Nerven am Wahlabend. Laut aller Umfragen könnte es richtig knapp werden. Scheitert die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde? Gleichzeitig ist mit einem Wiedereinzug der FDP die einzige Resthoffnung für Faeser verbunden, Ministerpräsidentin zu werden – in einer Ampel-Koalition. Doch der fehlt in sämtlichen Umfragen eine Mehrheit und ist damit ziemlich unwahrscheinlich.

Bestimmt ebenso interessant für dich:

Die Rechtsaußen-Partei AfD könnte auch bei der Hessen-Wahl 2023 zulegen. Die Freien Wähler hoffen auf den ersten Einzug in den hessischen Landtag. In Bayern ist die Partei eine etablierte Kraft, in Rheinland-Pfalz schaffeten die FW 2021 den Sprung ins Parlament. Auch die Linkspartei setzt darauf, die nötigen Stimmen zusammenzubekommen, um es noch rein zu schaffen.