Landtagswahl in Bayern: Erste Stimmabgaben sorgten für Schock ++ Wird Söder bei unter 35 Prozent abgesägt?

Tag der Wahrheit für Markus Söder: Der CSU-Ministerpräsident muss liefern, sonst könnte der Franke innerparteilich von heute auf morgen unter Druck geraten. Die Landtagswahl in Bayern 2023 entscheidet über die politische Zukunft des 56-Jährigen.

Im Wahlkampf trommelte er, trotz der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger, für die Fortsetzung des bürgerlichen Bündnisses mit den Freien Wählern. Eine Koalition mit den Grünen schloss er kategorisch aus. Denen fehle das „Bayern-Gen“. Söder machte sie zum Hauptgegner in seinen über 110 Auftritten in Bierzelten auf Volksfesten. Mit Spannung wird auch das Abschneiden der AfD erwartet. Das sagen die letzten Umfragen vor der Bayern-Wahl – und so läuft die Wahl am Sonntag (8. Oktober) ab. Alles in unserem News-Blog.

8 Uhr: Die Wahllokale in Bayern haben geöffnet! Bis um 18 Uhr haben 9,4 Millionen Menschen im Freisstaat die Möglichkeit, ihre Stimmen für die Landtags- und Bezirkstagswahlen abzugeben. Rund eine halbe Million Menschen dürfen zum ersten Mal abstimmen. Und genau solche Jungwähler sorgten kurz vor der Landtagwswahl am 8. Oktober für einen echten Schreck!

Bei der U18-Landtagswahl, bei der Jugendliche abstimmen vorab durften, kam die Rechtsaußen-Partei AfD mit fast 15 Prozent auf den zweiten Platz. Ein Schock-Ergebnis! Tatsächlich könnte das laut den jüngsten Umfragen passieren. Auffällig: Die Grünen, die sonst in der Jugend viel Zuspruch haben, kamen mit 13,3 Prozent nur auf den vierten Platz. Die CSU wurde bei den unter 18-Jährigen zwar die stärkste Partei, allerdings nur mit 26,1 Prozent.

Die letzten Umfragen vor der Bayern-Wahl

Laut den jüngsten Umfragen ist ganz klar: Auch in diesem Jahr wird die CSU mit Abstand die stärkste politische Kraft in Bayern. Doch die Zeiten, in denen die Christsozialen 40 Prozent plus X holten (oder gar eine absolute Mehrheit) scheinen endgültig vorbei.

Für Markus Söder könnte es um jeden Prozentpunkt ankommen. Schon 2018 holte er mit 37,2 Prozent das schlechteste CSU-Ergebnis seit 1950. Wird er das noch unterbieten? Geht die CSU mit 35 oder noch weniger Prozent nach Hause, dürfte Söder wackeln (wir berichteten). Auch wenn er sich noch Ende September auf einem Parteitag mit 96,5 Prozent als Vorsitzender bestätigen ließ.

Völlig offen ist das Rennen um Platz 2 bei der Landtagswahl in Bayern. Wird Hubert Aiwanger, der sich als Opfer einer Medienkampagne rund um die Flugblatt-Affäre inszeniert, der lachtende Zweite?

Wer hat am Ende gut lachen? Söder und Aiwanger vor der Landtagswahl in Bayern 2023. Foto: IMAGO / Stephan Görlich, IMAGO / Bihlmayerfotografie, IMAGO / Sven Simon (Fotomontage)

Zuletzt lagen die Freien Wähler bei 15 Prozent in den Umfragen – und damit deutlich über dem Ergebnis von 2018 (11,6 Prozent). Die Freien Wähler könnten dann mit erstarkten Selbstbewusstsein in die Koalitionsverhandlungen mit Söder gehen.

Bayern-Landtagswahl: Grüne, Freiew Wähler und AfD kämpfen um zweiten Platz

Doch auch die Grünen und die AfD haben die Chance, die zweitstärkste Kraft hinter der CSU zu werden. Den Grünen rund um das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann gelang das bereits vor fünf Jahren.

CSU Grüne FW AfD SPD FDP 36-37% 15-16% 15-16% 14% 9% 3-4% Die Werte der Parteien in den letzten Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen, INSA, Civey und Infratest dimap

Die SPD dagegen könnte noch schwächer abschneiden als 2018, da waren es nur 9,7 Prozent. Dennoch wären die Sozialdemokraten zumindest theoretisch eine Alternative für Söder, falls es nicht zu einer Neuauflage der Koalition mit den FW kommt.

Ganz bitter könnte der Abend für die FDP werden. Den Liberalen droht, ebenso wie in der parallelen Landtagswahl in Hessen, der Rauswurf aus dem bayerischen Landtag. Überhaupt keine Aussichten auf den Landtagseinzug hat laut Umfragen die Linkspartei.