Klima: Luisa Neubauer teilt Verbal-Klatsche gegen CDU-Chef Merz aus – „Keine Eier in der Hose“

Obwohl sich die CDU über den Berliner Wahlerfolg freuen konnte, starteten sie nicht gerade souverän in das Jahr. Besonders Partei-Chef Friedrich Merz wurde für seine Äußerungen wie „Kleine Paschas“ in den sozialen Medien in die Mangel genommen.

Auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer lässt nun kein gutes Haar an ihm. In einem Podcast holte der Interview-Gast gegen den Merz ordentlich aus.

Klima: Merz „keine Eier in der Hose“?

In der neuesten Folge des Podcasts von Komiker und Moderator Kurt Krömer war Klimaaktivistin Luisa Neubauer zu Gast. Neben Klimademos und Eigenverantwortung wurde auch CDU-Chef Friedrich Merz angeschnitten. Grund dafür war die Debatte, inwiefern man sich für einen politischen Wandel einsetzen könne, um das Klima zu schützen. „Wenn du gar nichts machst, bist du ein Aktivist fürs ‚Weiter so‘“, findet Neubauer.

Dabei sehe Neubauer keinen „Generationenkonflikt“. Aber es gäbe „ein Ego-Problem bei einigen“. Diejenigen würden jetzt feststellen: „Ich bin jetzt 60, seit 40 Jahren ist die Ökologie gut aufgearbeitet, die Fakten sind da. Und jetzt kommen die und sagen: ‚Wo warst denn du die letzten 40 Jahre?’“ Die Aktivistin holte weiter aus: „Ich glaube, das ist das Problem von Friedrich Merz zum Beispiel.“ Der CDU-Vorsitzende habe „einfach schnurstracks am größten aller Probleme vorbeigelebt“ und „jetzt nicht die Eier in der Hose, anzuerkennen: ‚Stimmt, da war was’“.

Klima-Sünder die Grünen?

„Sind die Grünen noch eine reine Öko-Partei?“, fragte Krömer auch im Podcast. Laut Neubauer seien bei den Grünen im Parteivergleich nach wie vor „ganz viele ökologische Visionen verortet“. Aber das reiche nicht, findet Neubauer.

„Wenn sie meinen, es reicht, wenn sie sich von der FDP abheben, dann läuft etwas schief. Wenn es selbst diese Partei nicht auf die Kette bekommt, wer dann?“ Krömer fragte nach: „Kriegen sie‘s auf die Kette?“ – „Unterm Strich nicht“, so die Aktivistin. „In Ansätzen ja, aber das reicht nicht.“