Karl Lauterbach: SIE ist seine „Feindin“ – er nennt den Namen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat selbst fünf Kindern – also reichlich Erfahrungen damit, mit den Jüngsten zu sprechen. Das durfte er am Donnerstagabend in der Sat.1-Sendung „Kannste regieren?“ unter Beweis stellen.

In der TV-Show befragten Schülerinnen und Schüler den Minister. Daneben stellte sich noch Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz. Bei einer Frage reagierte Lauterbach überraschend offen vor den Kindern.

Karl Lauterbach nimmt kein Blatt vor den Mund: SIE sieht er als „Feind“

Normalerweise sprechen Demokraten übereinander nicht von „Feinden“, sondern von politischen Gegnern. Bei einer Politikerin des rechten Randes im Bundestag machte Karl Lauterbach in der Sat.1-Sendung jedoch eine Ausnahme.

Der SPD-Politiker sollte beim Spiel „Freund oder Feind“ politische Mitbewerber in eine der beiden Kategorien einordnen. Dabei ordnete er nur eine einzige Person der Feind-Kategorie zu: AfD-Chefin Alice Weidel.

Lauterbach über Alice Weidel: „Auch menschlich sehr problematisch“

Gegenüber den Kindern erläuterte Lauterbach seine Entscheidung. Er liege mit Weidel nicht nur politisch über Kreuz, sondern empfinde sie „auch menschlich sehr problematisch, weil ich immer gerne hab, dass man Menschen nicht gegeneinander hetzt“. Weiter sagte der Professor über die Oppositionspolitikerin, dass er sie als „eine unehrliche, polemische Person“ einschätzt, die „weit weg von der Wissenschaft“ sei.

Eine harte Ansage, die erneut unterstreicht, dass die AfD von den Mitbewerbern im Parlament nicht als normaler Oppositionspartner wahrgenommen wird.