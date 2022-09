Joe Biden: Merkwürdiger Auftritt auf der Bühne – Sorge um ihn wächst

Mit 79 Jahren ist Joe Biden nicht mehr der Jüngste. Mittlerweile häufen sich auch die Vorfälle, in denen der US-Präsident verwirrt zu sein scheint. Das zeigt auch der neueste Video-Clip von ihm auf einer Bühne.

Für seine politischen Gegner ist das ein gefundenes Fressen. Kann Joe Biden weiter als Präsident für die Amerikaner da sein?

Joe Biden: Sein Auftritt auf der Bühne verwirrt

Schon oft wurde darüber spekuliert, wie zurechnungsfähig der US-Präsident Joe Biden weiter ist. Bei öffentlichen Auftritten scheint er einige Aussetzer zu haben. Einmal wollte Biden einem „Unsichtbaren“ die Hand zur Verabschiedung schütteln.

Ein neuer Video-Clip von ihm deutet wieder an, dass er schon leichte Orientierungsschwierigkeiten haben könnte. Nach einer Rede auf der Global Fund Conference in New York sucht Biden den Weg von der Bühne. Dabei irrt er auf dem Podest rum und schaut fragend ins Publikum.

Joe Biden: Wie steht es um den US-Präsidenten? Foto: IMAGO / UPI Photo

Joe Biden unter Beschuss – er verteidigt sich

Im Internet stürzten sich seine Konkurrenten bereits auf das Video. Der mögliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner Ted Cruz teilte das Video auf Twitter.

Biden sei „auf der Bühne völlig verloren. Gruselig und traurig.“

Für die Amerikaner wächst die Sorge, dass ihr Präsident wohl doch zu alt für dieses Amt ist. Das ließen ihn auch seine Umfragewerte spüren, die deutlich in den Keller gehen. Zum Sommeranfang lagen diese deutlich unter 40 Prozent. Joe Biden wurde schon öfter mit den Vorwürfen konfrontiert. Das Weiße Haus hat Bedenken über Bidens Alter aber öffentlich zurückgewiesen. „Das ist keine Frage, die wir überhaupt stellen sollten“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, bereits im Juni.