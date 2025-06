Jette Nietzard: Pulli-Zoff geht weiter – Julia Klöckner will Konsequenzen

Vergangene Woche sorgte die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, mit einem Pullover für Aufsehen. Noch immer hält die Debatte an, sogar Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schaltet sich nun ein.

Jette Nietzard: Kontroverse um Pullover hält an

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kritisiert Jette Nietzard, die Chefin der Grünen Jugend, aufgrund eines provokanten Instagram-Posts scharf. In ihrer Story trug Nietzard eine Kappe mit der Aufschrift „Eat the rich“ und einen Pullover mit den Buchstaben „ACAB“. Der Beitrag war mit den Worten „Auf dem Weg in den Bundestag“ versehen. Klöckner droht Nietzard nun mit möglichen Sanktionen, darunter eine Geldstrafe oder der Entzug des Hausausweises für das Parlament.

„Eat the rich“ steht für eine Kritik an sozialer Ungleichheit und der Macht von Reichen, während „ACAB“ für „All Cops Are Bastards“ steht und oft in polizeikritischen Kreisen verwendet wird. Nietzard provozierte weiter, indem sie in ihrem Post fragte: „Was findet Julia Klöckner schlimmer: ACAB Pulli – Eat the rich Cap?“ Einen Rücktritt oder eine Entschuldigung lehnt Jette Nietzard trotz Kritik, auch aus der eigenen Partei, ab.

Drohen jetzt Konsequenzen?

Paul Göttke, Direktor beim Bundestag, schrieb im Auftrag Klöckners einen Brief an die Grünen. Dabei betonte er seine Verantwortung gegenüber den Bundestags-Polizisten: „Ich trete der politischen Botschaft des Aufdrucks und der bewussten Provokation auf das Schärfste entgegen.“ Gleichzeitig erklärte Göttke, dass das Tragen des Pullovers im Bundestag die Hausordnung verletzen würde. Solche Verstöße könnten zu weiteren Maßnahmen wie dem Entzug von Jette Nietzards Hausausweis führen. Dieser wurde ihr auf Antrag der Grünen ausgestellt.

Göttke bat die Grünen, Jette Nietzard auf die geltenden Regeln hinzuweisen, und regte an, den Antrag auf Ausstellung des Hausausweises zu überdenken. Ein Sprecher der Grünen kündigte an, den Brief „innerhalb der üblichen Fristen“ zu beantworten. Die Debatte um Nietzards provokante Kleidung setzt das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen ihr und Julia Klöckner weiter unter Druck.

