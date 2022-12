Grünen-Politikerin entthront: Nun ist SIE die jüngste Abgeordnete

Die für ihre unkonventionelle Darbietung bekannte Grünenpolitikerin Emilia Fester (Grüne/24) war bisher die jüngste Abgeordnete. Nun wird sie abgelöst. Wer sie entthront und was Heiko Maas damit zu tun hat, erfährst du im Folgenden.

Der ehemalige Justiz- und Außenminister Heiko Maas (SPD) brachte den Stein ins Rollen. Er gab sein Bundestagsmandat ab und tritt im Januar 2023 seinen neuen Job als Partner der Großkanzlei „GSK Stockmann“ an.

Wer ist Emily Vontz?

Dass der Jurist vorher nie als Anwalt tätig war, scheint die Kanzlei, die ihren Junganwälten ein Einstiegsgehalt zwischen 95.000 und 110.000 zahlt, nicht zu stören. Maas wohlbemerkt wird als Partner mit deutlich mehr Geld rechnen können. Mit der Abgabe seines Bundestagsmandats zieht seine Nachrückerin in den Bundestag ein. Doch wer ist sie?

Die 22-jährige Emily Vontz aus Losheim am See wollte schon im vergangenen Jahr in den Bundestag. Damals verpasste sie mit Platz vier der SPD-Landesliste im Saarland den Einzug ins Parlament. Doch es war klar: Wenn aus diesem Bundesland ein Sozialdemokrat seinen Platz im Bundestag räumt, kann Emily Vontz nachrücken.

Heiko Maas soll sie angerufen und ihr verraten haben, dass er zurücktrete. „Zu realisieren, dass ich bald im Bundestag sitzen werde, das war schon groß“, sagt Emiliy Vontz. Sie habe sich deswegen auch ein paar Tage Zeit genommen. Politik bestimmt aber jetzt schon einen großen Teil ihres Lebens. Sie ist Chefin der Jusos (SPD-Nachwuchsorganisation) im Saarland und studiert in Trier Politik und Französisch.

Im Parlament will sie sich vor allem zum Beispiel dafür einsetzen, dass das Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 gesenkt und der Klimawandel entschiedener bekämpft wird. „Junge Themen sind noch nicht genug repräsentiert und ich freue mich, dass ich jetzt laut sein darf für junge Themen“, sagt Emily Vontz.

Sie wolle jedenfalls auch als Bundestagsabgeordnete weiter für Klausuren zu pauken und Hausarbeiten zu schreiben. „Ich will auf jeden Fall weitermachen und in den sitzungsfreien Wochen schon in Trier sein“, sagt sie. Dennoch sei vieles in der Zukunft offen. „Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht zu hundert Prozent, wie mein Leben ab Januar aussehen wird“, sagt sie.