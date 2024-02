Franziska Giffey privat: Eine Krankheit zerstörte ihren großen Traum

SPD-Politikerin Franziska Giffey hat bisher eine steile Karriere hingelegt. Bis Anfang 2023 war sie Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Vorher Bundesfamilienministerin im letzten Merkel-Kabinett. Doch sie erlebte auch Tiefpunkte.

Was ist darüber bekannt? Und wie tickt die Politikerin privat? Alles zu Franziska Giffey erfährst du hier!

Franziska Giffey: Studium abgebrochen wegen Krankheit

Franziska Giffey wurde 1978 (geb. Süllke) in Frankfurt an der Oder geboren. Giffey lebte mit ihren Eltern und ihrem Bruder im Kreis Fürstenwalde in der DDR. Nach dem Abitur studierte sie erst Englisch und Französisch auf Lehramt in Berlin. Aber durch eine Dysphonie (Stimmstörung durch Kehlkopfmuskelschwäche) brach Giffey das Studium ab. Durch die Stimmstörung klingt die Stimme je nach Ausprägung heiser, rau, belegt oder behaucht. Bei einem Job als Lehrerin kann die Stimme somit schnell angeschlagen sein.

Nach dem Posten in Neukölln wurde Franziska Giffey Bundesfamilienministerin in der Regierung von Angela Merkel. 2021 machte die Berlin-Wahl sie zur Bürgermeisterin Berlins. Bis dann der große Rückschlag kam: Die erste Berlin-Wahl wurde durch eine Wahlpanne für ungültig erklärt. Denn nach der Auszählung sind 450 ungezählte Briefwahl-Stimmen aufgetaucht. Bei der Wiederholung der Wahl Anfang 2023 verlor die Politikerin ihr Amt wieder und musste es an den CDU-Kandidaten Kai Wegner abgeben.

Familie und Skandale der SPD-Politikerin

Seit 2008 ist die ehemalige Familienministerin mit dem Tierarzt Karsten Giffey verheiratet. 2009 wurde ihr gemeinsamer Sohn geboren. Die Familie lebt in Berlin-Friedrichshain. Doch ihre Ehe wurde vor einigen Jahren von Gerüchten einer Scheidung überschattet. Denn ihr Mann Karsten verlor seine Stelle als Beamter wegen falsch abgerechneten Arbeitszeiten und Reisekosten. Daraufhin sah man sie ohne Ehering in der Öffentlichkeit. Ob aber an der angeblichen Scheidung etwas dran ist, ist nicht bekannt.

Neben Ehemann Karsten musste sich auch Franziska Giffey selbst schweren Vorwürfen stellen. Bei der Ex-Bürgermeisterin ging es um die Doktorarbeit. 2019 entzog ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel, den sie 2009 erlangte. Man warf ihr vor, dass die Doktorarbeit erhebliche Mängel enthielt und ein Plagiat sei. Giffey soll Texte anderer Autorinnen und Autoren übernommen haben, ohne sie genug zu kennzeichnen. Auch Giffey selbst zog Konsequenzen und legte ihr Amt als Familienministerin nieder.

Nicht nur Franziska Giffey hat einen interessanten Lebenslauf. Auch SPD-Kollegin Nancy Faeser hat eine spannende Karriere hinter sich. Alles zu ihr findest du hier: Nancy Faeser privat: Familie, Kinder und Karriere – HIER bekam sie ihren romantischen Heiratsantrag