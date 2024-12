Franziska Brantner privat: Dieser kontroverse Politiker ist ihr Ex-Partner

An der Spitze von Bündnis 90/ Die Grünen steht Franziska Brantner, die im Bundestag sitzt. Sie gehört schon seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern der Partei. Nun wählte man sie beim Parteitag in Wiesbaden mit ihrem Kollegen Felix Banaszak zur Vorsitzenden. Doch was ist darüber bekannt, wie Franziska Brantner privat tickt?

Franziska Brantner privat: So wuchs sie auf

Dr. Franziska Katharina Brantner wurde am 24. August 1979 in Lörrach geboren. Die Politikerin wuchs in Neuenburg am Rhein auf und machte am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg im Breisgau ihr Abitur. Nachdem sie in den Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und in Washington, D.C. gearbeitet hatte, studierte sie Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Europapolitik in Paris und an der Columbia University in New York. Später promovierte sie in dem Fach an der Universität Mannheim.

Karriere bei Bündnis 90/ Die Grünen

1996 trat Franziska Brantner der Grünen Jugend bei und wurde Mitglied in deren baden-württembergischem Landesvorstand, später sogar im Bundesvorstand. Anlässlich der EU-Wahl 2009 kandidierte die Politikerin erfolgreich für das Europaparlament. Drei Jahre später ging es für die Abgeordnete in den Bundestag, womit sie ihr Europamandat niederlegte.

In der Legislaturperiode bis 2021 war sie im Bundestag europapolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen. Seit Dezember 2021 ist sie parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck. Obendrauf ist sie die Wahlkampfmanagerin von Habeck zur Bundestagswahl 2025.

Am 27. September 2024 kündigte Franziska Brantner an, zusammen mit dem Partei-Kollegen Felix Banaszak für den Vorsitz von Bündnis 90/Die Grünen zu kandidieren. Am 16. November 2024 wurde die Abgeordnete auf dem Parteitag in Wiesbaden mit über 78 Prozent zur Bundesvorsitzenden gewählt.

Das ist ihr umstrittener Ex-Freund

Über ihre Karriere ist einiges bekannt, doch es gibt kaum Informationen darüber, wie Franziska Brantner privat lebt. Die Politikerin hält ihr Familienleben nämlich größtenteils aus der Öffentlichkeit fern. Das bekannteste Detail ist aber ihr Ex-Partner. Bis 2013 war sie mit Boris Palmer, Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen, liiert. Öffentliche Auftritte hatte das Paar vermieden. Später kam aber ans Licht, dass die Grünen-Chefin und der Tübingen-Oberbürgermeister eine gemeinsame Tochter haben.

Palmer fiel immer wieder mit verschiedenen Kontroversen auf. So äußerte er sich beispielsweise im April 2019 zu einer Werbekampagne der Deutschen Bahn. Bei der waren auf fünf nebeneinander stehenden Bildern mehrere Personen mit Migrationshintergrund abgebildet, darunter Moderatorin Nazan Eckes und Starkoch Nelson Müller.

Der Oberbürgermeister teilte auf seiner Facebook-Seite die Bilder und fragte, nach welchen Kriterien die Personen ausgewählt worden seien und welche Gesellschaft die Kampagne abbilden solle. In der „taz“ wurde Palmer vorgeworfen, dass er „rassistisch“ und „scheinheilig“ sei. Mehrere Mitglieder von Bündnis 90/ Die Grünen forderten seinen Rücktritt.

