Fabio De Masi privat: Eiskalter Abschied! So brisant rechnete er mit Links-Partei ab

Overview: Der ehemalige Linken-Politiker und selbsternannter Finanzdetektiv Fabio De Masi geht für das BSW bei der Europawahl ins Rennen. Ein Porträt.

Fabio De Masi galt einst als eine der Leitfiguren der Linkspartei. Der „Finanzdetektiv“ machte sich einen Namen durch seine Aufklärungsarbeit in Skandalen wie den Luxemburg-Leaks und dem Wirecard-Skandal.

Anfang des Jahres sorgte De Masi für eine Überraschung, indem er seine Kandidatur als Spitzenkandidat für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der Europawahl bekannt gab. Aber wie tickt der Politiker privat? Alles zu Fabio De Masi erfährst du hier!

Fabio De Masi privat: So wuchs er auf

Fabio De Masi wurde am 7. März 1980 in Groß-Gerau geboren. Aufgewachsen in einem bilingualen Elternhaus – sein Vater Italiener, seine Mutter Deutsche –, wurde er früh durch die gewerkschaftliche Arbeit seines Vaters und die pädagogischen Geschichten seiner Mutter, einer Lehrerin, politisch geprägt. Auf sein Abitur 2001 folgte ein Studium der Volkswirtschaft auf Diplom an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik sowie an der University of Cape Town in Südafrika.

Nach dem Studium der Volkswirtschaft startete er seine berufliche Laufbahn als Assistent des Vorstandes bei der gemeinnützigen Unternehmensberatung „Trade Point Germany e.V.“. Zwischen 2005 und 2014 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag für Abgeordnete, unter anderem Sahra Wagenknecht, tätig.

Aufstieg in der Linken

De Masi stieg schnell bei den Linken auf. 2014 zog er ins Europäische Parlament ein, war dort bis 2017 aktiv und beteiligte sich im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Auch war er Teil des Sonderausschusses zu „Steuervorbescheiden“ nach der Luxemburg-Leaks-Affäre. Zudem arbeitete er ehrenamtlich für die Themen Finanzkriminalität und digitale Finanzmärkte bei der Nichtregierungsorganisation Finanzwende.

Ab Juli 2016 übernahm er den stellvertretenden Vorsitz des Untersuchungsausschusses zu Geldwäsche sowie Steuerhinterziehung. 2017 wurde de Masi dann in den Deutschen Bundestag gewählt. Dort wirke er als stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Die Linke und leitete den Arbeitskreis für Wirtschaft und Finanzen.

De Masi hat sich sowohl Anerkennung als auch Kontroversen durch seine markante Kritik an der EU-Finanzpolitik erarbeitet. Im Februar 2021 kündigte der Abgeordnete an, nicht mehr bei der Bundestagswahl 2021 anzutreten und damit aus dem Bundestag auszuscheiden. Mit dieser Entscheidung machte er Schlagzeilen: Er schrieb einen ausführlichen Abschiedsbrief an seine Kollegen und die Mitglieder seiner Partei, den er sogar auf seiner Facebook-Seite und Website teilte.

Und er ging noch weiter: Im September 2022 erklärte er über „X“, ehemals Twitter, seinen Austritt aus der Partei Die Linke. De Masi wolle nicht länger die Verantwortung für das „Versagen der führenden Kräfte der Partei“ tragen.

Mit seiner Entscheidung, bei der Europawahl nun für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu kandidieren, positioniert sich Fabio De Masi deutlich gegen die Europa-Politik der vergangenen Jahre. Er fordert eine grundlegende Überarbeitung der EU-Politiken, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und soziale Gerechtigkeit.

So lebt er privat

Privat hält Fabio De Masi sein Leben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Er ist Vater eines Sohnes und lebt in Hamburg. In Interviews unterstreicht er immer wieder die Bedeutung des Wohlbefindens seiner Familie.

Am liebsten verbringt der BSW-Politiker seine Freizeit mit seinem Sohn auf dem Bolzplatz. De Masis weitere Interessen sind Rennräder, Filme und Soul-Schallplatten. Dazu geht Fabio De Masi gerne ins Fußballstadion. Im Urlaub fährt er Ski oder geht Wellenreiten.

