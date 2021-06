Donald Trump: Ehe-Gerüchteküche brodelt erneut – pikanter Vorfall als Auslöser

Um Donald Trump ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden.

Der ehemalige Präsident der USA sorgt nun aber wieder für wilde Spekulationen, indem sein Sohn ein Video von seinem Geburtstag teilte, auf dem eine eigentlich sehr wichtige Person im Leben von Donald Trump fehlte.

Kriselt es in der Ehe der Trumps? Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Donald Trump: Gerüchteküche brodelt! Sohn teilt Video von Geburtstag

Donald Trump hat sich nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden etwas aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Montag war er dann aber wieder in den Schlagzeilen. Immerhin feierte Trump seinen 75. Geburstag.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Diesen Anlass zelebrierte er ganz unauffällig mit einem entspannten Abendessen im Trump National Golf Club in Bedminster, im Budesstaat New Jersey, wie der „Daily Star“ berichtet. Mit von der Partie war auch sein Sohn Donald Trump Jr., der auch ein Video von den Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters auf Instagram teilte. Ein Detail sorgt dabei nun aber für einige Spekulationen.

Donald Trump: Ausgerechnet von IHR fehlt jede Spur

Eigentlich feiert man seinen Geburtstag im Kreis seiner Liebsten. Im Fall von Donald Trump waren das unter anderem anscheinend Donald Jr.'s Freundin Kimberly Guilfoyle, der ehemalige NFL-Star Herschel Walker, der Kongressabgeordnete Jim Banks aus Indiana und die Kongressabgeordnete Lauren Boebert aus Colorado.

Doch eine sehr wichtige Person fehlt auf dieser Liste: seine Frau Melania. Gibt es etwa Ärger im Hause Trump?

Eine Quelle behauptet, dass Melania ihren eigenen Zeitplan habe und ihre eigenen Ziele verfolge. Schriftstellerin Kristyn Burtt sieht hingegen in der Abwesenheit der ehemaligen First Lady kein Problem: „Das hat sie zu Beginn seiner Amtszeit getan, als sie und Sohn Barron in New York City blieben, damit er das Schuljahr beenden konnte, bevor sie nach Washington, D.C. zogen.“ Das solle nicht als Zeichen für Probleme gesehen werden.

Donald Trump: Melania fehlte bei der Feier ihres Mannes. (Symbolbild) Foto: Meg Kinnard/AP/dpa

Die einzigen Familienmitglieder bei der Feier von Donald Trump waren dessen Sohn und seine Freundin. Eric und Lara Trump gratulierten über die sozialen Medien und auch Ivanka Trump war nicht anwesend, so „Daily Star“. Dennoch gibt es nun Gerüchte über eine Trennung, die wohl nur die Trumps selbst widerlegen können.

