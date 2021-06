Joe Biden nimmt Abschied: „Geliebten Begleiter verloren“

Große Trauer bei US-Präsident Joe Biden und Ehefrau Jill!

Der US-Präsident Joe Biden und die First Lady Jill Biden müssen einen schweren Schlag hinnehmen. „Unsere Familie hat einen geliebten Begleiter verloren“, schreibt Joe Biden bei Twitter. Die Bidens nehmen rührend Abschied.

US-Präsident Joe Biden in Trauer. Foto: IMAGO / UPI Photo

Joe Biden und Ehefrau Jill in großer Trauer

„Mit schwerem Herzen teilen wir Ihnen heute mit, dass unser geliebter Deutscher Schäferhund Champ friedlich zu Hause verstorben ist“, heißt es in einer Mitteilung, die Joe Biden und Ehefrau Jill auf ihren Twitter-Kanälen veröffentlichten.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Champ sei in den letzten 13 Jahren ihr ständiger, geschätzter Begleiter gewesen und von der gesamten Familie Biden verehrt. „Selbst als Champs Kräfte in seinen letzten Monaten nachließen, richtete er sich sofort auf, wenn wir einen Raum betraten, wedelte immer mit dem Schwanz und schmiegte sich an uns, um uns die Ohren zu kraulen oder den Bauch zu streicheln. Wo immer wir waren, wollte er sein, und alles war sofort besser, wenn er neben uns war.“

Der Vierbeiner habe nichts mehr geliebt, als sich am Ende des Tages vor dem Kamin zu dessen Füßen zusammenzurollen, sie bei Meetings zu begleiten und sie zu trösten oder sich im Garten des Weißen Hauses zu sonnen, schreiben Joe Biden und seine Ehefrau Jill, die noch einen weiteren Deutschen Schäferhund namens Major besitzen.

Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben rührend Abschied von einem Geliebten genommen. (Symbolbild) Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

Das ist Joe Biden:

Geboren am 20. November 1942 in Scranton (Pennsylvania)

war unter Barack Obama von 2009 bis 2017 der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten

war von 1973 bis 2008 Senator von Delaware

wollte schon bei der US-Wahl 1988 antreten, ist wegen Plagiatsvorwürfen aber früh ausgeschieden

ein neuer Versuch für die US-Wahl 2008 ist wegen zu weniger Stimmen (nur ein Prozent der Demokraten stimmten für ihn) gescheitert

RIP to our sweet, good boy, Champ. We will miss you always. pic.twitter.com/63hXXp8W9P — Jill Biden (@FLOTUS) June 19, 2021

Joe Biden: „Wir werden ihn immer vermissen“

„In seinen jüngeren Tagen war er am glücklichsten, wenn er Golfbällen auf dem Rasen des Naval Observatory nachjagte oder unseren Enkelkindern hinterherlief, wenn sie in unserem Garten in Delaware herumliefen. In unseren freudigsten Momenten und in den Tagen, in denen wir am meisten trauerten, war er bei uns, sensibel für jedes unserer unausgesprochenen Gefühle und Emotionen. Wir lieben unseren süßen, guten Jungen und werden ihn immer vermissen“, heißt es abschließend. Die Trauer der Bidens, sie sitzt spürbar tief.

