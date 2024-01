Massen-Demos in Deutschland – und Olaf Scholz quatscht über Ketchup und Mayo!

Rechte Hetzer laufen bei Bauernprotesten mit. AfD-Mitglieder planen die Ausweisung von Massen an Deutschen mit Migrationshintergrund und tausende Deutsche fluten die Straßen und protestieren gegen diesen Extremismus. Bürger sind wütend auf die Regierung, weil sie ihnen zu rechts oder nicht rechts genug ist. Der Ton verroht und der Kanzler? Berichtet, wie er seine Pommes am liebsten hat.

Auf Social Media versucht sich der Kanzler nahbar zu geben. Er beantwortet Fragen nach der Politik und wie die Politik das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen will. Doch das Wichtigste zuerst: Mag das Staatsoberhaupt lieber Ketchup oder Mayonnaise?

Rot-Weiß wichtiger als Rot-Grün-Gelb?

Viele potenzielle Wähler sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Schon lange informieren sich nicht mehr nur junge Menschen im Internet, was politisch so in Deutschland los ist. Außerdem besteht durchaus ein Interesse der Bürger an dem, was das Staatsoberhaupt zu politischen Lage im Land zu sagen hat. Deswegen ist es auch für Olaf Scholz naheliegend, sich auf diesem Weg an die Menschen zu wenden. Der Bundeskanzler erklärte beispielsweise seine Unterstützung für die Proteste gegen den Rechtsextremismus der vergangenen Tage.

Menschen mit Migrationshintergrund teilte Scholz auf Instagram mit: „Sie gehören zu uns! Unser Land braucht Sie!“ Das ist eine wichtige Botschaft von Scholz, der vor kurzem ein Gesetz zur besseren Abschiebung durchgewunken hat. Politische Stellung zu beziehen gehört schließlich zum Beruf eines Kanzlers. Dennoch scheint die Frage nach den Pommes-Präferenzen des Sozialdemokraten ähnlich relevant wie die nach seiner Politik gegen rechts. So beantwortet Scholz diese gleich zu Anfang in einem Video auf seinem Instagram-Kanal – noch vor den politischen Themen.

Scholz ist Mayonnaise-Fan

Aber wieso? Versucht der 65-jährige, medial etwas ungeschickte Kanzler, dem Food-Influencer unter den Politikern, Markus Söder (57), den Erfolg in den sozialen Medien streitig zu machen?

Klar ist auf jeden Fall: Scholz präferiert Mayonnaise. Das schient im Netz aber nicht wirklich zu interessieren. Ein Instagram-User kommentiert: „In einer der größten Krise der Bundesrepublik beantwortet der Kanzler, der ‚Führung‘ und ‚Respekt‘ versprochen hat, eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit: Ketchup oder Mayonnaise.“ Ein anderer kommentiert: „Junge, es gehen Hunderttausende Leute gegen die AfD auf die Straße und ihr redet über Ketchup oder Mayo?“