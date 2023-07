Union: Markus Söder im Netz gefeiert – „Bitte genau hinschauen“

Liebe geht durch den Magen. Und Politik? Markus Söder (56) ist auf Instagram so aktiv wie wenig andere Politiker. Dabei geht es in seinem Feed auch immer wieder ums Essen. Setzt der Christdemokrat nun ein Statement mit seinem Frühstück? Seine Follower haben es entdeckt.

User schaut genau hin – und freut sich über Überraschung

Der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder gibt sich gern volksnah. Gleich mehrere Posts veröffentlicht der Ministerpräsident Bayerns am Tag. Barfuß beim Fußball in Nürnberg, sinnend in den Himmel blickend vor einem bayrischen Sumpf und immer wieder Bilder von seinen Mahlzeiten. Nun war etwas in seiner Pfanne zu sehen, wofür er besonders viel Zuspruch erhielt.

Food-Influencer Söder postet unter dem Hashtag „Söder isst“ seit längerem Fotos von seinem Teller. Die oft sehr fleischlastigen Speisen lösten vielseitige Reaktionen aus. Besonders als er sein Backhendl (frittiertes Hähnchen) als regional und deshalb „auch gut für den Klimaschutz“ bezeichnete, gab es Gegenwind.

„Fleisch und Klimaschutz in einem Kontext ist mehr als unpassend. Regional oder nicht“, schrieb eine Userin unter Söders Instagram-Beitrag. Auch Ernährungsexperten würden gewiss davon abraten, die Söderschen Essgewohnheiten zu übernehmen.

Söder punktet mit türkischer Knoblauchsalami

Doch Söder lässt sich nicht beirren und postet weiter seine Hausmannskost. Mit einem Foto seiner Bratpfanne mit Sucuk und Ei landet er einen Treffer bei seinen Followern. Denn die türkische Knoblauchwurst zwischen den bayrischen Gerichten kommt gut an.

„Bitte genau hinschauen! Eier mit Sucuk! Legende! Afiyet olsun! Lassen Sie es sich schmecken“, freut sich ein User unter dem Beitrag. Die CSU, die in letzter Zeit häufig in der Kritik stand, AfD-Themen zu reproduzieren, sieht also zumindest auf Instagram multikulti aus. Allerdings nicht ihrer Politik wegen. Hier geht es tatsächlich einfach nur um die Wurst.