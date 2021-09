Armin Laschet benennt „Zukunftsteam“ – diese Spitze gegen die SPD kann er sich nicht verkneifen

Berlin. Die Umfragen vor der Bundestagswahl laufen für Armin Laschet bislang alles andere als glücklich.

Die Werte des CDU-Kanzlerkandidaten gehen in den Wochen vor der Bundestagswahl immer weiter in den Keller. Jetzt will Armin Laschet das Ruder in letzter Sekunde rumreißen - und hat dafür am Freitagmorgen sein sogenanntes Zukunftsteam für den Wahlkampf-Endspurt vorgestellt.

Zum Ende seiner Ansprache konnte sich Laschet eine Spitze gegen die SPD nicht verkneifen.

Armin Laschet bei der Vorstellung seines „Zukunftsteams“ vor der Bundestagswahl. Foto: Christoph Soeder / dpa

Armin Laschet holt SIE ins „Zukunftsteam“

Um 9 Uhr war es am Freitag soweit. Armin Laschet stellte sein „Zukunftsteam“ offiziell vor. Die Namen waren allerdings schon im Vorfeld durchgesickert. Mit dabei ist Friedrich Merz.

Neben dem Unionsfraktionschef sollen Armin Laschet weitere drei Männer und vier Frauen dabei helfen, ins Kanzleramt einzuziehen.

Das ist das „Zukunftsteam“ von Armin Laschet

Friedrich Merz (Experten für Wirtschaft und Finanzen)

Peter Neumann (Terrorismus-Experte)

Silvia Breher (Stellvertretende CDU-Vorsitzende)

Karin Prien (Bildungsministerin Schleswig-Holstein)

Andreas Jung (Vize-Unionfraktionschef)

Joe Chialo (Bundestagskandidat Spandau)

Barbara Klepsch (Kultusministerin Sachsen)

Dorothee Bär (Digital-Staatsministerin der CSU)

Armin Laschet schießt gegen SPD

Nacheinander brachte Armin Laschet am Freitag in der Parteizentrale in Berlin die Mitglieder seines Teams auf die Bühne. Zum Ende äußerte der Kanzlerkandidat der Union sein großes Ziel: „Wir kämpfen dafür, dass es am 26. September nicht zu einem Linken Bündnis kommt.“

Eine Spitze gegen die SPD, deren Kandidat Olaf Scholz in den letzten Wochen die besten Umfragewerte hat, konnte sich Laschet dann nicht verkneifen. Er freue sich darauf, zu sehen, „welche bekannten Persönlichkeiten die SPD zu bieten habe. „Da werden viele noch versteckt“, so der NRW-Ministerpräsident.

Opposition kritisiert Armin Laschet für „Zukunftsteam“

Kritik gab es vor der Vorstellung aus einer anderen Opositionspartei. Anton Hofreiter ließ kein gutes Haar an der Idee von Armin Laschet.

Nach Ansicht des Grünen-Fraktionschef verfalle der CDU-Kanzlerkandidat kurz vor der Bundestagswahl „in hilflosen Aktionismus“, so Hofreiter gegenüber der „Rheinischen Post“.

Anton Hofreiter kann der Laschet-Idee wenig abgewinne. (Archivbild) Foto: imago/Future Image

Ausgerechnet die Beteiligung von Friedrich Merz könne Hofreiter nicht nachvollziehen, da er „für Rückschritt und eine Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahrhunderts“ stehe.

Der Grünen-Politiker kritisierte ebenfalls das Anfang der Woche vorgelegte Energie-Konzept: „Mit einem eilig zusammengefrickelten Papier gibt die CDU jetzt sogar öffentlich zu, dass ihre Energie- und Klimapolitik jahrelang verfehlt war. Die CDU hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie spricht sich plötzlich für mehr Erneuerbare Energien aus, die sie in 16 Jahren Regierungszeit aktiv verhindert hat.“ (ak mit dpa)