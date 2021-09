Bundestag: Abgeordnete kriegt romantisches Geschenk von ihrem Mann – „Wenn Du spätabends nach Hause kommst ...“

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Am Dienstag hatten viele Politiker ihren ersten offiziellen Arbeitstag im Bundestag, darunter auch Grünen-Abgeordnete Nina Stahr. Die erhielt zum Feierabend ein besonderes romantisches Geschenk von ihrem Ehemann.

Nina Stahr, die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin, wurde frisch in den Bundestag gewählt.

Bundestag: Grünen-Abgeordnete kommt von ihrem ersten Arbeitstag nach Hause und findet DAS

Der erste Arbeitstag in neuer Umgebung ist immer etwas Besonderes – da bilden wohl auch die Abgeordneten im Bundestag keine Ausnahme.

Für die Berliner Grünen-Politikerin Nina Stahr endete der erste Tag dann noch mit einer unerwarteten Überraschung, wie sie selbst auf Twitter zeigte.

„Wenn Du spätabends nach Deinem ersten Tag im Bundestag nach Hause kommst und das auf Dich wartet...“, schreibt die 38-Jährige zu ihrem Beitrag, auf dem die Überraschung zu sehen ist. Ein gerahmter Artikel der „New York Times“ über die Wahlen in Deutschland, der die Grünen-Frau (im passenden grünen Kleid) und andere Mitglieder der Partei in gespannter Erwartung auf die Wahlergebnisse zeigt.

Die Berliner Landesvorsitzende hat es damit am Sonntag nicht nur in den deutschen Bundestag geschafft, sondern auch auf die Titelseite der „New York Times“ – einen Umstand, den ihr Ehemann offenbar angemessen würdigen will. „Bin stolz auf dich! Kuss“, heißt es nämlich in einer Notiz, die an dem gerahmten Bild klebt.

Wenn Du spät abends nach Deinem ersten Tag im Bundestag nach Hause kommst und das auf Dich wartet… ❤️#besthusbandever #btw21 #klargehtdas #bereitweilihresseid pic.twitter.com/L9Qr1xt528 — Nina Stahr (@ninastahr) September 28, 2021

Die Beschenkte revanchiert sich für die liebe Geste mit einem entsprechenden Hashtag: „Best husband ever“ (dt.: Bester Ehemann, den es je gab).

Bundestag: Neue Abgeordnete heimst Glückwünsche ein

Für viele Twitter-User hat die neue Bundestags-Abgeordnete jetzt gleich dreifach Grund zu Freude: „Herzlichen Glückwunsch – zur Wahl, zum NYT-Cover UND husband“, kommentiert Journalistin Katie Gallus. Ein weiterer Kommentar lautet: „Klar, #besthusbandever hat das Vorrecht! Aber 'Covergirl' auf der NYT, das ist schon historisch. Wir sind alle stolz auf Dich!“

