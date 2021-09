Robert Habeck tritt vor die Fernsehkameras – und verhält sich plötzlich wie ein Lehrer

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Nach der Bundestagswahl hat Robert Habeck Annalena Baerbock als Grünen-Aushängeschild abgelöst.

Während die 40-Jährige vor der Bundestagswahl als Kanzlerkandidatin im Mittelpunkt stand, soll Robert Habeck jetzt als Wortführer in den Koalitionsverhandlungen auftreten. Eine Aktion des 52-Jährigen, die eher nebenbei stattfand, sorgt jetzt im Netz für Lacher.

Robert Habeck tritt vor die TV-Kameras – doch vorher macht er DAS

Die Augen und Ohren der deutschen Wähler – wie auch der Spitzenpolitiker Armin Laschet und Olaf Scholz – richten sich seit Sonntag verstärkt auf die Grünen und die FDP.

Im Fokus steht dabei vor allem Grünen-Co-Chef Robert Habeck, der am Dienstagmorgen direkt mit einer lässigen Geste von sich Reden machte.

Mehr über Robert Habeck:

geboren am 2. September 1969 in Lübeck

ist seit Januar 2018 mit Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen

er ist mit der Schriftstellerin Andrea Paluch verheiratet, hat mit ihr drei Kinder

sie schreiben gemeinsam Kinderbücher, Romane und Theaterstücke

Als der Spitzenpolitiker in Berlin zu Fraktionsgesprächen eintraf, waren sofort TV-Kameras und Mikrofone auf ihn gerichtet – doch kurz danach wurde seine Tasche zum Internethit.

Denn die braune Umhängetasche aus Leder wurde von Habeck achtlos in die Ecke geschleudert, als der sich auf den Weg zu den Mikrofonen machte. Ein Mitarbeiter wollte sie noch annehmen, doch der Politiker nahm ihn offenbar gar nicht wahr und ließ sie einfach auf den Boden plumpsen. Dann ging er zu den Mikrofonen: „Guten Morgen!“

Hallo, i bims 1 Vizekanzler pic.twitter.com/jQtnbv1O3T — Marco Maurer (@herrmaurer) September 27, 2021

Auf Twitter fühlen sich viele Nutzer angesichts dieser Bilder an ihren Schulunterricht erinnert. So wirke Robert Habeck in der Szene wie ein genervter Lehrer, der in eine Oberstufen-Klasse kommt.

„Nächster Move ist dann mit Kreide werfen, wenn in der PK jemand quatscht ohne sich gemeldet zu haben.“

„Bei mir Reli, genau das. Zumindest der Taschenmove.“

„Der Taschenmove sieht cool aus, ist aber doof, wenn jemand die Tasche dann aufhebt, anstatt sie einfach in Empfang zu nehmen.“

„Starke Deutschlehrer Vibes“

„Hefte raus, Klassenarbeit!“

„So kam meine Tochter immer aus der Schule“

Robert Habeck: Unbewusste Geste spaltet das Netz

Es gibt aber auch User, die die beiläufige Aktion von Habeck ganz anders auffassen. „Dem Mitarbeiter seine Tasche mal eben vor die Füße schmeißen. Nicht wirklich die Art, wie man mit Mitmenschen umgehen sollte...“, schreibt einer zu dem Videoausschnitt.

Auch einige andere finden das Verhalten gegenüber dem Mitarbeiter, der die Tasche aufhebt, respektlos. „Ziemlich asozial dem Mann gegenüber, der die Tasche entgegen nehmen wollte. Aber hey, ist ja nicht der Laschet...“

Robert Habeck sorgt im Netz für gespaltene Reaktionen, als er vor die TV-Kameras tritt. (Archivfoto) Foto: imago images/Political-Moments

Allerdings ist nicht ganz klar, ob Robert Habeck überhaupt wollte, dass jemand seine hingeworfene Tasche aufhebt. So meint ein Twitter-Nutzer: „Er hat die Tasche 'hingeworfen', weil da wieder 'ne Menge Reporter warten. Ich denke nicht, dass der Kollege die Tasche überhaupt annehmen musste. Man kann aber auch alles hochkochen.“ (kv)