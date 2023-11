Eklat bei Asyl-Gipfel: Scholz wittert CDU-Intrige gegen eigenen Parteichef Merz

Es ging hoch her beim Asyl-Gipfel zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz. Am Ende gab es am Montagabend zwar eine Einigung, aber ein heftiger Vorwurf sorgt für Wirbel.

War es nur ein taktisches Manöver des Bundeskanzlers? Oder solidarisierte er sich tatsächlich mit Friedrich Merz, weil der ihm als Verhandlungspartner besser passt?

Wollte Wüst seinen Parteichef ausstechen?

Wie Hauptstadt-Insider Nikolaus Blome am Montagabend auf X (früher Twitter) enthüllte, unterstellte Scholz den CDU-Ministerpräsidenten eine Intrige gegen Merz. Der Politik-Chef von RTL und ntv schrieb: „Im Kanzleramt brennt die Luft. Scholz wirft Wüst und den CDU-MP eine Intrige gegen Parteichef Merz vor.“ Der Verdacht sei aufgekommen, weil die CDU-Länderchefs „eine eigene Migrationskommission fordern, die an Merz vorbei mit Scholz verhandeln wolle“.

+++ Auch spannend: Asyl-Betroffener packt aus – Route nach Deutschland ist „Weg des Todes“ +++

Zuvor hatte es im Kanzleramt bereits Gespräche zwischen Merz und dem Kanzler über einen Migrationsdeal im Rahmen des Deutschlandpakets gegeben. Doch wer hat die Verhandlungsführung für die Union? Scholz erkannte Uneinigkeit in den Reihen der größten Oppositionspartei – und sein Lager ließ die brisante Information am Abend offenbar nach außen sickern.

Nur eine „erkennbar überspizte Bemerkung“ des Kanzlers?

Die „Bild“ stellt die Angelegenheit jedoch anders dar. Demnach habe Scholz nicht von einer Intrige gesprochen, sondern gesagt: „Das könte man als Volte von Herrn Wüst verstehen. (…) Und wenn mir die Länder vorschreiben wollen, welche Gespräche ich führe und mit wem, das fände ich mies.“ Es sei eine „erkennbar überspitzte Bemerkung“ des Kanzlers hinsichtlich der CDU-Forderung einer parteiübergreifenden Kommission gewesen, teilten Teilnehmer der „Bild“ mit.

Tatsächlich einigte sich die Runde als Kompromiss hinterher auf eine Kommission für Migration. Diese wird die Bundesregierung mit den Bundesländern einrichten. Dabei sollen gesellschaftliche Gruppen einbezogen werden – wie Kirchen und Gewerkschaften. Auch Wissenschaftler und Vertreter von Organisationen, die sich für die Belange von Asylbewerbern einsetzen, sollen bei der neuen Kommission teilnehmen.

Weitere Nachrichten für dich:

Asyl-Deal: Das sind die wichtigsten Ergebnisse

Nach zähen Verhandlungen gab es letztlich jedoch eine Einigung beim Asyl-Gipfel. Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick: