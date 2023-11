Olaf Scholz: Neuer Skandal in Cum-Ex-Affäre – Laptops aus Tresor verschwunden

Cum-Ex-Skandal: Scholz weist Verdacht von Fehlverhalten zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Zeugenaussage vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal den Vorwurf persönlichen Fehlverhaltens zurückgewiesen. Die Opposition in Hamburg und im Bund äußerte massive Zweifel an Scholz' Glaubwürdigkeit.