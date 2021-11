Anne Will tritt ins Fettnäpfchen, als sie DAS über den RKI-Chef vom Stapel lässt

Anne Will diskutierte mit ihren Gästen über die „Corona-Notlage“ im Land. „Kann Deutschland die vierte Welle noch brechen?“

Gleich ihre Anmoderation sorgt für Kopfschütteln bei ARD-Zuschauern. Dabei fühlt sich Anne Will von ihren Zuschauern missverstanden.

Mit ihrer Anmoderation trat ARD-Moderator Anne Will ins Fettnäpfchen. Foto: Screenshot ARD-Mediathek

Anne Will wird von ARD-Zuschauern völlig missverstanden, als sie DAS über RKI-Chef Wieler sagt

Es waren die ersten Sätze der Anmoderation, gleich zu Beginn der Talkshow, die manche ARD-Zuschauer zur Weißglut trieben.

Anne Will sagte: „Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, ist bislang nicht dadurch aufgefallen, dass er zum übertriebenen Dramatisieren neigte, selbst wenn er dazu häufig genug Anlass gehabt hätte. Aber diese Woche hat er diesen Pfad unserer Wahrnehmung nach verlassen. Er hat auf Hunderte Tote hingewiesen, pro Tag, die sich nicht mehr vermeiden ließen, und hat außerdem gesagt, es geht hier schon lange nicht mehr um einzelne regionale Ausbruchsgeschehen – ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch.“

Wie ist das zu verstehen? Hat RKI-Chef Wieler damit die Lage übertrieben dramatisiert? War das als Kritik von Anne Will an der Pressekonferenz von Wieler zu verstehen?

+++ Corona in Deutschland: Ärzte blockieren Booster-Impfungen in Apotheken – „Schlag ins Gesicht“ +++

Anne Will stellt nach der Sendung die Dinge richtig

So haben es nicht wenige ARD-Zuschauer wahrgenommen. Sogleich gab es eine Debatte im Netz, wie genau nun die Sätze zu interpretieren seien und wieso Anne Will dem RKI-Chef eine Überdramatisierung vorwirft. Kurz nach der Ausstrahlung ihrer Sendung schaltete sich deshalb die ARD-Moderatorin selbst über Twitter ein und stellte die Dinge richtig.

Sie habe das nicht so gemeint, wie es von machen verstanden wurde, so Will. Sie habe es „absolut eindringlich und beeindruckend“ empfunden, was Lothar Wieler gesagt hatte.

Nein. Hab ich nicht gesagt. Jedenfalls hab ich es überhaupt nicht so gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Fand es absolut eindringlich und beeindruckend, was Lothar Wieler gesagt hat und ebenso: wie. https://t.co/3FDUZtpjMs — Anne Will 😷💉 (@annewill) November 21, 2021

Anne Will (ARD): Virologin sieht für drei Bundesländer schwarz

In der ARD-Runde war auch Virologin Melanie Brinkmann dabei, Professorin an der Technischen Universität Braunschweig. Die Corona-Expertin sieht schwarz für drei Bundesländer. Aus ihrer Sicht reichen die beschlossen 2G- und 3G-Maßnahmen sowie die Homeoffice-Pflicht in manchen Regionen schlicht nicht mehr aus.

+++ Anne Will privat: DAS weiß man über die ARD-Moderatorin +++

„Die Inzidenzen sind dort hoch, wo die Impfquoten niedrig sind“, so Brinkmann. Es gebe eine klare Korrelation. Doch auch in Regionen mit einer höheren Impfquote brauche es weitere Kontakteinschränkungen und die Maskenpflicht.

„Das wird aber lange nicht reichen, in Sachsen, in Thüringen, in Bayern. Da müssen wir viel konsequenter jetzt auch gegensteuern“, so Brinkmann. Die drei Bundesländer haben aktuell, zusammen mit Sachsen-Anhalt, die höchsten 7-Tage-Inzidenzen in Deutschland.

Hier kannst du die ganze Talkshow von Anne Will in der ARD-Mediathek sehen.

