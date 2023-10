AfD-Triumph in Bayern: Die Wähler bekennen danach etwas Erschreckendes

Nun hat sich die AfD endgültig auch in Bayern etabliert. Die Partei gewann über vier Prozentpunkte hinzu und wurde drittstärkste Kraft im Freistaat. Vor fünf Jahren zog die Rechtsaußen-Partei erstmals in den Landtag ein. Schon da war ihr Ergebnis zweistellig – 10,2 Prozent.

Der Höhenflug der AfD liegt nicht nur an einer Denkzettel-Wahl für die Ampel in Berlin. 65 Prozent der Alternative-Wähler geben nämlich an, ihnen sei die Söder-CSU „nicht mehr konservativ genug“. Das brachten Nachwahlbefragungen von Infratest dimap an Licht. Es kam noch viel mehr heraus – besonders eine Aussage ist erschütternd.

Für 55 Prozent der befragten AfD-Wähler aus Bayern spielte das Thema Zuwanderung die größte Rolle bei der Wahlentscheidung (mehr dazu hier). Bei der CSU-Wählerschaft sind es im Vergleich lediglich 17 Prozent.

95 Prozent derjenigen, die AfD bei der Landtagswahl ankreuzten, wollen „eine andere Asyl- und Flüchtlingspolitik, damit weniger Menschen kommen“. Weitere 92 Prozent gaben an: „Ich wähle die AfD, damit die Regierung in der Asylpolitik ihren Kurs ändert.“

Bayern-Wahl: Rechtsextreme Tendenzen egal?

Es waren also eben doch auch viele Protestwähler dabei. Richtig erschreckend ist in diesem Zusammenhang eine Aussage, der ebenfalls eine satte Mehrheit der AfD-Wählerschaft zustimmen konnte. Demnach machten sie trotz der radikalen Positionen der Partei ihr Kreuz in der Wahlkabine,

„Es ist mir egal, dass sie in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht“, so die These, der 85 Prozent der befragten AfD-Wähler in Bayern zustimmen konnten. Warnungen davor, dass die AfD gefährliche Tendenzen aufweist, wurden also von diesem Teil der Wählerschaft in den Wind geschlagen.