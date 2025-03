Millionen Muslime feiern zum Ramadan-Ende das Zuckerfest – viele zelebrieren es auch in Deutschland. Doch was hat es genau mit dem Zuckerfest auf sich? „Unter Deutschen“ klärt auf! Das Zuckerfest wird grundsätzlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert. Im Jahr 2025 steigt es am 30. März und geht bis zum 31. März. Es ist ein Fest der Freude und Begegnung.

Muslime richten dafür nochmal ihre Wohnungen her, putzen und reinigen sie gründlich. Sie kaufen auch nochmal groß ein und kleiden sich schick – die Männer oft in Anzügen mit Krawatte, die Frauen in festlichen Kleidern oder modischen Gewändern. Viele Muslime in Deutschland nehmen sich frei von der Arbeit, um ihre Familien zu besuchen. Insbesondere dann, wenn sie weiter weg wohnen.

Zuckerfest 2025: So wird das „islamische Weihnachten“ gefeiert

Traditionell beginnt das Zuckerfest mit einem gemeinsamen Morgengebet, oft in einer Moschee. Die Gläubigen vollziehen vor dem Gebet eine rituelle Waschung. Dieses Vorgehen ist vor jedem Gebet notwendig, wird aber besonders während des Ramadan zelebriert.

Nach dem Gebet wird oft Geld an Bedürftige gespendet – etwa an Kinderhilfswerke, Obdachlosen- oder Tierhilfsvereine. Dann beginnt das eigentliche Fest. Im Kreise der Familien wird dann ausgiebig gegessen und getrunken. Auf dem Tisch gibt es oft Hammel- oder Hühnchenfleisch, dazu noch Hülsenfrüchte und Reis.

Weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Orientalische Süßigkeiten wie Baklava, Künefe oder Honig-Datteln, aber auch Kuchen und Plätzchen runden das Festmahl ab. Deshalb wird das Fest bei Türkeistämmigen auch als „Seker Bayrami“, zu Deutsch „Zuckerfest“ genannt.

Folge uns auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok