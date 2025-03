Lotto-Millionär Chico bekennt sich – „Türkei ist meine Heimat, aber ich bin mehr deutsch“

Klares Bekenntnis von Lotto-Millionär Chico! Seit seinem Lottogewinn im Jahr 2022 ist für Kürsat Yildirim aus Dortmund, genannt Chico, nichts mehr wie früher. Während lang und breit über sein neues Leben als Neu-Millionär berichtet wird, weiß man nicht viel über seine Vergangenheit. Dabei ist er als Kind türkischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen – wie viele Millionen vor ihm auch. Manche kehrten zurück in die Türkei, für andere wurde Deutschland zur neuen Heimat. Und zwar für immer.

Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Migrantengruppe. Laut Statistischem Bundesamt leben rund 4,3 Millionen von ihnen hier. Lotto-Millionär Chico gehört dazu. Im Interview mit DER WESTEN spricht Chico darüber, ob er mehr deutsch oder mehr türkisch ist – und was für ihn „Heimat“ bedeutet!

Lotto-Millionär Chico bekennt sich

DER WESTEN: Chico, bist du mehr Deutscher oder mehr Türke?

Chico: Ich bin mehr Deutscher.

Warum?

Ich bin in jungen Jahren nach Deutschland gekommen. Als ich hier war, war ich zwölf Jahre alt. Und ich bin wirklich so „verdeutscht“, ich habe sogar Laktose-Intoleranz! Jetzt bin ich seit über 30 Jahren in Deutschland, bin 44 Jahre. Ich bin hier so gesehen groß geworden. Das eine oder andere Mal war ich wegen meiner schlechten Vergangenheit in der Türkei, weil ich dort eine Suchttherapie gemacht. Eine Zeit lang war ich auf der Flucht über mehrere Monate. Als ich dort war, habe ich sogar die deutschen Butterbrote vermisst. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich woanders leben könnte.

Woher aus der Türkei kommst du?

Aus Kirsehir in Zentralanatolien.

Wann warst du zuletzt da?

Vor zwei Jahren.

Wann willst du wieder dahin?

Dieses Jahr hoffentlich! Im Sommer möchte ich dahin gehen. Die Mama-Seite ist ja noch komplett in der Türkei.

Bist du eigentlich doppelter Staatsbürger?

Nein. Bevor ich im Lotto gewonnen habe, war ich ein halbes Jahr zuvor im Knast. Die Behörden haben mir wegen meiner schlechten Vergangenheit mit Abschiebung gedroht. Drei Briefe habe ich bekommen: ‚Sie müssen das Land verlassen!‘ Okay, ich habe keine so großen Straftaten begangen, sodass ich mich schämen müsste. Ich war suchtkrank. Gott sei Dank nicht mehr. Und wegen des Konsums macht man sehr viel Scheiße. Deswegen bitte ich alle – bleibt von Drogen und Alkohol fern! Wirklich, das kann euch den Rest eures Lebens kosten. Sogar sie nur einmal auszuprobieren. Bitte macht das nicht! Ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und damals wollten die Behörden mich wirklich abschieben.

„Türkei ist meine Heimat, aber ich bin mehr deutsch“

In die Türkei wieder?

In die Türkei. Nach dem Lottogewinn hat es nicht mal zwei Wochen gedauert, als ich einen Brief bekommen habe. Da stand drin: ‚Herr Yildirim, wir schieben Sie doch nicht ab, weil Sie in einer finanziell guten Lage sind.“

Krass …

Ich habe wirklich einen doppelten Salto gemacht! Ich bin so glücklich, dass ich überhaupt hier bleiben und weiterleben kann. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich in diesem Land leben darf.

Was macht Deutschland für dich aus?

Deutschland ist eines der stabilsten Länder der ganzen Welt, glaube ich. Wenn man so guckt – in Deutschland kriegst du Arbeitslosengeld. Du kriegst ein Dach überm Kopf. Du musst dich einfach anpassen, du musst die Gesetze kennen. Hier hat jeder seine Freiheit. Keiner darf auf keinen anderen losgehen oder irgendwas machen. Hier gibt es Gesetze. Das liebe ich an Deutschland.

Was macht für dich die Türkei aus, wenn du sie mit Deutschland vergleichst?

Türkei ist meine Heimat. Ich bin auch sehr stolz, dass ich Türke bin. Meine Heimat ist wirklich ein Paradies. Wir Türken sagen ‚cennet‘. Aber wenn ich türkisches TV anmache, was da abgeht! Jeder greift jeden an, diese Schießereien… Was manche Frauen da durchmachen sollen. Keiner hält sich an Gesetze. Ich liebe mein Land über alles, aber ich kann mir nicht vorstellen, für immer oder für den Rest meines Lebens dort zu leben. Ich würde immer wieder in die Türkei gehen wollen, für einen Urlaub ist das wirklich ein Paradies. Aber dort zu leben, ist nichts für mich.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.