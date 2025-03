„Unter Deutschen“: In dieser US-Stadt ist Türkisch tatsächlich Alltagssprache

Na, da muss man sich erstmal die Augen reiben – oder die Ohren richtig spitzen! Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Gruppe von Migranten in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass.

Logisch, dass sie miteinander oft und gern Türkisch sprechen. Doch was absolut verrückt ist: Es gibt in den USA eine Stadt, in der Türkisch als Alltagssprache durchgeht! Kein Witz – wer hier Türkisch spricht, kommt verdammt weit. „Unter Deutschen“ klärt auf!

Die Stadt Paterson liegt im US-Bundesstaat New Jersey an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hat rund 160.000 Einwohner, ist also vergleichsweise so groß wie die deutschen Städte Heidelberg oder Regensburg. Mit etwa 25 Prozent gehört Paterson zu den Gemeinden mit dem höchsten Anteil an Muslimen in den USA.

Tausende von ihnen sind Türken, die im Süden der Stadt leben. Dieser Südteil wird auch „Little Istanbul“ genannt. Die allermeisten Türken dort kamen in den 1950er Jahren hierher. Ihre Nachfahren sind heute Händler, Ärzte oder arbeiten bei Behörden. Es gibt in Paterson etliche türkische Restaurants, Basare und Bäckereien.

Sogar türkische Feiertage und Kulturfestivals werden hier groß gefeiert. Wer hier also Türkisch spricht, kommt schon sehr weit im gesellschaftlichen Alltag. Paterson ist aber auch unabhängig davon ein Besuch wert: Die Stadt ist Sitz des gleichnamigen römisch-katholischen Bistums, die Kathedrale dort ist Johannes dem Täufer geweiht. Außerdem gibt es für Touristen noch die historischen Wasserfälle Great Falls („Argus Mill“) am Passaic River zu sehen.

