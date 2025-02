„Unter Deutschen“: Millionen glauben an sie – drei abergläubische Bräuche aus der Türkei

Sind wir nicht alle klammheimlich abergläubisch? Nicht jeder Mensch ist religiös, dafür aber spielt ein ganz anderer Glaube eine nicht zu unterschätzende Rolle im Alltag: der Aberglauben! Von vielen belächelt, sind bestimmte Bräuche fest verankert im Handeln und Tun. Ob jetzt eine schwarze Katze Pech bringe, man immer mit dem rechten (oder linken) Fuß aufstehe oder es bei Fußballern ein bestimmtes Ritual vor dem Spiel ist – Aberglauben ist bei mehr Menschen vorhanden als gedacht.

Auch in der Türkei sind viele Menschen trotz islamischer Konfession abergläubisch. Viele Rituale und Bräuche haben es nach Deutschland geschafft. Kein Wunder, leben hierzulande rund 4,3 Millionen Türkeistämmige in der Bundesrepublik. Drei abergläubische Bräuche sind hier besonders weit verbreitet – „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: Millionen abergläubisch – drei „türkische“ Bräuche sind weit verbreitet

Ein Brauch ist das sogenannte „Wasser verschütten“. Verreist eine Person, ist es weit verbreitet, dass die Zurückgelassenen hinter ihr Wasser verschütten. Es symbolisiert den Wunsch, dass die Reise so flüssig verlaufe wie Wasser – also ohne Hindernisse, die nicht umflutet werden können.

Ein zweiter Brauch ist das „Geld auf den Boden werfen“. Wenn man der erste Kunde eines Ladens ist, wirft der Besitzer oder Händler häufig die abgegebenen Münzen auf den Boden. Geldscheine werden an die eigenen Wangen gerieben. So dankt er für seinen ersten Verkauf des Tages und hofft auf eine erfolgreiche Fortsetzung.

Weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Ein dritter weitverbreiteter Brauch ist das „nicht über liegende Menschen steigen“. Wenn man über einen liegenden Menschen läuft, soll das dieser Person Unglück bringen. Kinder sollen dann gar aufhören zu wachsen. Deshalb umgeht man besser den Liegenden. Ob an diesen Bräuchen was dran ist, weiß man natürlich nicht. Doch wie so oft ist es letztlich Glaubenssache eines jeden Einzelnen…

