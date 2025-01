„Unter Deutschen“: Mit deutscher Rente in der Türkei leben – so geht’s!

Na, diesen Traum leben viele Türken in Deutschland! Mit dem deutsch-türkischen Anwerbeabkommen begann 1961 die Einwanderung von türkischen Arbeitskräften nach Deutschland. Aus den „Gastarbeitern“ wurden mehr und mehr „Almanci“. Manche der damaligen Gastarbeiter kehrten zurück in die Heimat, für andere aber wurde Deutschland zum neuen Zuhause.

Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Gruppe der Migrantenherkunft in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Über sie berichtet „Unter Deutschen“. Und nicht wenige von ihnen wollen ihren Ruhestand im Land am Bosporus leben. Im Klartext: Sie wollen mit ihrer deutschen Rente in der Türkei leben! Doch ist das so einfach möglich? „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: Mit deutscher Rente in der Türkei leben

Es ist zunächst einmal egal, ob man deutscher oder türkischer Staatsbürger ist. Die Höhe der deutschen Rente bleibt auch in der Türkei gleich. Ein Abkommen zwischen beiden Ländern sorgt dafür, dass man die deutsche Rente nur einmal besteuert – und zwar in Deutschland.

Wenn man in beiden Ländern gelebt oder gearbeitet hat, rechnet man deutsche und türkische Versicherungszeiträume zusammen, sobald die Rente geprüft wird. Wichtig ist, dass man die Deutsche Rentenversicherung darüber informiert, sobald man Beiträge zur türkischen Rentenversicherung zahlt.

Es besteht nämlich Meldepflicht. Deine Rente wird dadurch nicht weniger. Wichtig ist auch, dass du deinen neuen türkischen Wohnsitz der Deutschen Rentenversicherung meldest. Ist das alles erledigt, steht einer sonnigen Rente nichts mehr im Wege…