Zoo: Herzzerreißender Fund! Tigerbaby in „furchtbarem“ Zustand ausgesetzt

Trauriger Anblick! Ein Zoo meldete am Mittwoch, den 8. März, einen tragischen Fund auf einer Straße in Griechenland. Dort lag doch tatsächlich ein Tigerbaby – einfach so ausgesetzt am Straßenrand.

Das arme Tier sah gar nicht gut aus. Doch wie war es hierhergekommen? Diese Frage konnte der Zoo nicht beantworten. Es lag einfach plötzlich da.

Zoo: Besonderes Tigerbaby ausgesetzt

In Griechenland meldete der Attische Zoologische Park den seltenen Fund nahe der Hauptstadt Athen. In einer Straße lag ein weißes Tigerbaby, das hier mutmaßlich einfach ausgesetzt wurde. Das weibliche Tier war gerade einmal vier Monate alt. Unbekannte hatten es unter einem Mülleimer in der Nähe des Zoos abgelegt.

„Niemand weiß, woher es kommt oder wie es dort hingekommen ist“, bedauerte Zoogründer Jean Jacques Lesueur die Situation gegenüber der Tageszeitung Proto. Er ging davon aus, dass die Großkatze am Montag, den 6. März, dort zurückgelassen wurde. Von wem und wieso, sei bisher nicht klar.

Weißer Tiger gelähmt

„Es ist in einem furchtbaren Zustand“, so der schockierte Zoogründer. Das Kätzchen sei von der Hüfte abwärts gelähmt. Ein tragisches Schicksal. Ob es deswegen einfach vor dem Zoo abgelegt wurde? Es könnte schwierig werden, das jetzt noch herauszufinden. Außer die Täter hinterließen vor Ort eindeutige Spuren.

Wie die Tierschutzgruppe WWF erklärte, seien weiße Tiger eine „genetische Anomalie“. Diese würden in der freien Wildbahn nicht existieren. Das käme eher als Folge von Inzucht und gehe auch meist mit mehreren gesundheitlichen Problemen einher. (mit afp)