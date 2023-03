Zoo Wuppertal platzt mit Nachwuchs-Nachricht heraus – „Gerade mal so groß wie ein Gummibärchen“

Zuckersüßer Nachwuchs im Zoo Wuppertal!

Wie niedlich: Im Zoo Wuppertal wurde ein Känguru-Baby geboren! Das gab der Tierpark auf seinem Instagram-Account bekannt.

Zoo Wuppertal zeigt Foto von seinem süßen Nachwuchs

„Nachwuchs bei den Bennettkängurus. An unserer Känguru-Anlage lohnt es sich im Moment, ein bisschen genauer hinzusehen. Bei den Bennettkängurus schaut nämlich ab und zu ein Jungtier aus dem Beutel seiner Mutter“, schreibt der Zoo Wuppertal in dem Beitrag. Dazu postet der Tierpark ein süßes Bild, wo die beiden Tiere zu sehen sind.

„Wann genau das Jungtier geboren wurde, lässt sich nicht genau sagen, denn ein Känguru-Jungtier wird nach einer sehr kurzen Tragzeit von nur etwa 30 Tagen völlig unterentwickelt geboren und ist zu dem Zeitpunkt grade mal so groß wie ein Gummibärchen. Aus eigener Kraft kriecht es dann in den Beutel seiner Mutter und saugt sich an einer Zitze fest“, heißt es weiterhin in dem Instagram-Post.

Zoo Wuppertal: Kängurus stammen aus Australien und Tasmanien

Innerhalb des Beutels könne das Jungtier geschützt heranwachsen, bis es nach ein paar Monaten zum ersten Mal aus diesem herausschaue – und ihn schon bald darauf für erste Ausflüge verlasse. „Bei mindestens einem weiteren Bennettkänguru-Weibchen könnt ihr mit etwas Geduld Bewegung im Beutel beobachten. Manchmal schaut auch schon mal ein Füßchen heraus.“

Bennettkängurus stammen aus Australien und Tasmanien. Im Grünen Zoo Wuppertal leben sie zusammen mit Östlichen Grauen Riesenkängurus.

Zoo Wuppertal: Fans sind ganz verzückt

Und die Besucher des Zoos Wuppertal sind ganz verzückt von dem putzigen Nachwuchs! „Willkommen, Süßes“ und „Herzlich Willkommen“, heißt es unter anderem unter dem Post. Dazu reihen sich einige Herzchen-Emoticons in die Kommentarspalte. Da werden einige Besucher bestimmt ab sofort länger am Känguru-Gehege stehen.