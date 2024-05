Zoo in NRW im Guinessbuch der Rekorde – du ahnst nicht, wofür

Der Krefelder Zoo hat etwas Unglaubliches erreicht und es in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Im Jahr 2019 brach einer der Bewohner aus dem Zoo in NRW mit seinem Alter alle Rekorde. Das Faultier Jan ist nämlich bereits stolze 54 Jahre alt und damit, wie der Zoo berichtet „das älteste Zweifinger-Faultier der Welt“.

Auf Facebook feiert der Zoo in NRW stolz den Geburtstag des Faultiers. Das Faultier Jan durfte am Dienstag (30.04) seinen 54. Geburtstag feiern und bricht damit alle Rekorde. Trotz seines hohen Alters ist das Faultier immer noch richtig aktiv und genießt seine Zeit im Regenwaldhaus des Zoos.

Zoo in NRW: Bewohner bricht alle Rekorde

Jans Alter ist wirklich erstaunlich. In freier Wildbahn werden Faultiere durchschnittlich nämlich nur 15 Jahre alt. In Gefangenschaft werden sie teilweise sogar über 30 Jahre alt, aber erreichen nur sehr selten ein solch hohes Alter, wie das von Faultier Jan.

Der ältere Herr lebt in dem Regenwaldhaus und kann sich dort auch bewegen, wie es ihm beliebt. Der Zoo in NRW berichtet, dass Jan seine Zeit am liebsten „in den dichten Blättern der Vanille“ verbringt. Erst abends wird er richtig aktiv und sucht dann die Futterstellen des Regenwaldhauses auf.

Das Faultier lebt bereits seit 1986 in Krefelder Zoo und scheint sich pudelwohl zu fühlen. Aber nicht nur sein Alter ist rekordwürdig. Seit seinem Einzug ist Jan bereits 22-mal Vater geworden. Auf Facebook überlegt der NRW-Zoo dazu: „Auch das könnte schon ein weiterer Rekord sein?“

Faultier Jan feiert Geburtstag

In den Kommentaren gratulieren die Fans dem Faultier Jan zum Geburtstag. Einer der User schreibt: „Da sieht man mal wieder, dass der Zoo Krefeld einen tollen Job macht. Weiter so.“ Wahrhaftig ist es beeindruckend, dass Jan ein so hohes Alter genießen darf.

Verständlich für sein Alter, hat Jan hat anscheinend lieber seine Ruhe und mag es nicht, fotografiert oder gefilmt zu werden. Der Zoo in NRW konnte dank einer eifrigen Fotografin trotzdem ein paar Bilder des stattlichen Herren ergattern und präsentiert diese stolz auf Facebook.