Zalando: Krasse Maßnahme für Mitarbeiter – davon können andere Arbeitnehmer nur träumen

Das vergangene Jahr war für alle verrückt. Doch manche Menschen bekamen die Auswirkungen von Corona mehr zu spüren als andere. Auch Zalando ist das bewusst - und hat nun eine Maßnahme getroffen, über die sich die Mitarbeiter besonders freuen dürften.

Denn Zalando hat beschlossen, seinen Mitarbeitern eine Woche extra Urlaub zu geben! Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Vom 2. bis zum 6. August sollen die rund 14.500 Menschen, die für Zalando arbeiten, freibekommen.

Zalando mit krasser Ankündigung für Mitarbeiter

Dabei handle es sich um eine „kollektive Pause“ zur Anerkennung der „Leistung und Herausforderungen" der vergangenen Monate“. Gleichzeitig sollen die zusätzlichen freien Tage dazu dienen, dass die Zalando-Mitarbeiter neue Kräfte und Energie sammeln können.

Das ist Zalando:

Onlineversandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik

im Jahr 2008 gegründet

europaweit aktiv

Umsatz: 6,5 Milliarden Euro (2019)

Gewerkschaft Ver.di kritisiert Zalando wegen Überwachung der Mitarbeiter

Jedoch geriet Zalando in der Vergangenheit auch schon in die Kritik, weil das Unternehmen alles andere als arbeitnehmerfreundlich sein soll. So kritisierte die Gewerkschaft Ver.di laut dem „Business Insider“, dass die Mitarbeiter in den Logistikzentren genau überwacht werden. Eine Software erfasse, wie viele Artikel die Mitarbeiter pro Stunde schaffen. Die Mitarbeiter würden sich dadurch „fremdbestimmt und gefangen“ fühlen.

Wegen Corona: Starkes Wachstumsjahr für Zalando

Wie andere Online-Versandhändler - zum Beispiel Amazon, Asos oder AboutYou - hat Zalando in der Corona-Krise ein starkes Wachstum hingelegt. Das Unternehmen, das aus Berlin stammt, hat mittlerweile fast 42 Millionen Kunden. Das sind rund elf Millionen mehr als vor der Pandemie. Kein Wunder, denn viele Monate waren die Geschäfte geschlossen, Kunden kauften online so viel wie noch nie.

