Zalando in NRW: Bald öffnet neues Outlet-Center! Und zwar HIER

Düsseldorf. Gute Nachrichten für Shopping-Liebhaber! In Köln und Münster gibt es die Stores bereits - doch jetzt hat Zalando eine weitere Neueröffnung in NRW verkündet!

In Düsseldorf soll schon in der kommenden Woche ein Zalando Outlet Center mitten in der Corona-Pandemie in NRW seine Türen öffnen.

Zalando in NRW: Outlet-Center öffnet in Düsseldorf

Am Freitagabend hatte Zalando an seine Kunden eine Email mit der frohen Botschaft verschickt. Das bekannte Motto „Schrei vor Glück“ kann man also auch in der Rhein-Metropole und Landeshautpstadt erleben. Auch auf der Homepage prangt schon die Ankündigung.

Am Dienstag (11. Mai) geht es offiziell los. Dann wird der Store auf der Kö (Hausnummer 76-78) eröffnet.

Das ist Zalando:

Onlineversandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik

im Jahr 2008 gegründet

europaweit aktiv

Umsatz: 6,5 Milliarden Euro (2019)

Nach eigenen Angaben soll das der bisher größte Zalando Outlet Store werden. Kunden können dort auf drei Etagen auf Schnäppchen-Jagd gehen.

Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet. Foto: imago images / Eibner

Doch auch hier müssen sich die Kunden an die Corona-Vorschriften halten. Vor deinem Shoppingtrip musst du online einen Termin buchen. 45 Minuten bleiben dir dann für deinen Besuch im Laden. So wie es aktuell aussieht, sind die Termine noch nicht ausgebucht. Auch musst du ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen, um Zutritt zu erlangen.

Die Corona-Inzidenz lag in Düsseldorf nun fünf Tage in Folge unter 150. Gut möglich, dass dies so bleibt. Dann können Zalando-Fans freudig shoppen gehen. Sollte die Zahlen wieder über 150 steigen, könnte wieder nur „Click & Collect“ möglich sein.

Am Sonntag ist ist es heiß in NRW - geht das Schwitzen danach weiter? Hier mehr erfahren>>> (js)