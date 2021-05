Das Wetter in NRW war am Sonntag einfach traumhaft. Kann es sich halten? (Symbolbild)

Wetter in NRW: Nach Hitze-Comeback am Sonntag – Geht das Schwitzen nächste Woche weiter?

Was war das ein tolles Wetter am Sonntag in NRW! Viele schmissen direkt ihren Grill an und genossen die Sonne.

Bis zu 28 Grad waren laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) drin. Doch ist der kurze Extrem-Frühling nur eine Eintagsfliege? Oder erinnert sich das zuletzt triste Wetter in NRW nun endlich daran, dass eigentlich schon seit über drei Wochen Frühling ist?

Wetter in NRW: Am Sonntag kam die Sonne raus – und wie! Doch bleibt das schöne Wetter bis in die nächste Woche? (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wetter in NRW: Sonntag mit Sommer-Sonne – wie geht es danach weiter?

Fast 30 Grad, rund 20 Grad auf dem Kahlen Asten – der Sonntag wurde warm in NRW. Doch bleibt uns das schöne Wetter möglicherweise länger erhalten?

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Beim Blick auf die Prognosen des DWD kommt man leider eher zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sein wird. Die kurze Hitzewelle kollidiert offenbar direkt wieder mit kühleren Luftmassen – und das führt zu einer unruhigen Wetterlage zu Beginn der neuen Woche.

Triste Aussichten: Wolken, Regen, Gewitter

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag zogen Wolken auf, brachten teils schauerartigen Regen und Gewitter mit sich. Mit anderen Worten: Das Wetter in NRW wird zum Wochenbeginn wieder kühler.

Es wird wieder regnerisch in NRW. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Roland Weihrauch

Zwar sind am Montag noch Temperaturen um die 23 Grad möglich, doch von Westen her ziehen erneut Regenschauer und Gewitter inklusive stürmsicher Böen auf.

Wolken, Regen – so geht es auch am Dienstag weiter. Zudem fallen die Temperaturen weiter ab und sinken unter die 20-Grad-Marke.

Hoffnung fürs nächste Wochenende?

Pünktlich zum Wochenbeginn wird es also wieder ungemütlicher. Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings.

+++ Wetter in NRW: DWD warnt – nach Traumsonntag kommt zum Wochenstart DAS auf uns zu +++

Zwar sind Langzeit-Wetterprognosen immer mit Vorsicht zu genießen. Dennoch ist in den DWD-Modellen ein Aufwärtstrend in Richtung des nächsten Wochenendes zu sehen: Ab Samstag, dem 15. Mai., rechnen einige Meteorologen in NRW schon wieder mit Temperaturen um die 22 Grad. (at)