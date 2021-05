Zalando: Kundin sieht Model im Online-Shop – und kommt aus dem Lachen nicht mehr raus

Upsi, da ist bei Zalando wohl etwas schiefgelaufen. Als eine Kundin ein Model online entdeckt, kommt sie aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Auf der Zalando-Facebookseite postet die Kundin einen Screenshot eines Kleides. Im Online-Shop von Zalando hat sie ein grau-pinkes Etuikleid entdeckt, dass ihr gefällt.

Zalando: Eindeutig vertippt

Das Tolle: Auch in ihrer Größe 50 ist es zu haben. Ein Model trägt auf dem Bild das Kleid. Das sorgt für Lacher.

Bei der Größen-Angabe dieses Zalando-Models ist wohl etwas schiefgelaufen. Foto: Screenshot Zalando

Die Kundin schreibt: „Liebes Zalando-Team, musste heute Morgen darüber ein bisschen kichern – dafür danke. Falls ihr ein Model in Größe 50 braucht: Gebt Rauchzeichen.“

Das ist Zalando:

Onlineversandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik

im Jahr 2008 gegründet

europaweit aktiv

Umsatz: 6,5 Milliarden Euro (2019)

Was daran so lustig ist? Das Model auf dem Bild trägt definitiv keine Größe 50. Sie ist gertenschlank. In der Zusatzinfo steht aber: „Unser Model ist 175 cm groß und trägt Größe 50.“

Da hat sich wohl jemand vertippt. Wer sich jedoch weiter durch Zalando klickt und bei einem anderen Kleid dasselbe Model entdeckt, bekommt dort den Hinweis, dass sie Größe 36 trägt. Das dürfte hinkommen.

Aber: Bei einem weiteren Artikel steht, dass sie Größe 48 trage. Die Zalando-Kundin hat der Fauxpas beim Shoppen jedoch köstlich amüsiert. (ldi)