dm-Kundin kann Produkt nicht abholen – selbst der Drogerie-Markt ist ratlos

Hast du schon einmal die Express-Abholung bei dm ausprobiert? Genau die will eine Kundin nutzen. Doch eine Beschränkung hindert sie daran.

Auf der dm-Facebookseite schildert die Kundin ihr Problem. Sie postet einen Screenshots ihres Warenkorbs des dm-Onlineshops dazu.

dm-Kundin will mehr einkaufen, doch das klappt nicht

Ihr gewünschtes Produkt: Destilliertes Wasser der dm-Eigenmarke „Denk mit“ im 5-Liter-Pack. Dazu schreibt sie: „Hallo, warum kann ich nur 2 davon in den Warenkorb packen und warum erscheinen Versandkosten bei Express-Abholung?“

Eine dm-Kundin wollte einige Mengen eines Produktes bestellen. Doch das war nicht möglich. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock / Westend61 (Montage: DER WESTEN)

Denn geliefert bekommen möchte die Kundin es nun nicht. Sie möchte bei dm die Waren kurzfristig abholen. Dabei stellt dm die Sachen bereits zusammen, sodass Kunden im Markt nicht selbst danach suchen müssen.

Was sie vor allem irritiert: Sie kann nur zwei Exemplare in ihren Warenkorb packen. Auf der Seite ist aber ersichtlich, dass 24 Stück in der Filiale verfügbar seien.

dm reagiert auf dem Post und antwortet: „Als registrierter Kunde mit einem Mein dm-Konto ist die Bereitstellung einer Express-Bestellung kostenlos. Bei Gastbestellungen wird eine Servicepauschale in Höhe von 2,95 EUR erhoben. Wenn du weiter zur Kasse gehst und die Express-Abholung auswählst, sollten die Versandkosten verschwinden.“

Die Frage ist schon einmal geklärt. Aber was ist mit der Anzahl? Warum kann die dm-Kundin nur zwei Flaschen kaufen?

dm ist selbst ratlos

dm: „Leider können wir das nicht nachvollziehen, wir haben es eben selbst testweise ausprobiert und können die im dm-Markt verfügbare Menge in den Warenkorb legen. Kannst du es vielleicht mal in einem anderen Browser probieren?“

Alternativ soll die dm-Kundin einen anderen Browser ausprobieren. Wir haben es in derselben dm-Filiale ebenfalls getestet. 23 Exemplare sollen noch verfügbar sein. Allerdings können maximal vier Stück reservieren, um sie abzuholen.“

Ob es am Ende doch geklappt hat, hat die dm-Kundin bei Facebook nicht mitgeteilt. (ldi)