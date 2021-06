Foto: MSSS/SwRI/JPL-Caltech//NASA via AP/dpa

Wissenschaft: Sensation! Astronomen sehen spektakuläre Bilder aus dem All – DAS gab es so noch nie

Die Wissenschaft freut sich über spektakuläre Bilder aus dem Weltall!

Es handelt sich laut NASA um die ersten Fotos seit Jahrzehnten vom größten Jupitermond Ganymed. Das Besondere daran: Laut Wissenschaft kam noch keine Raumsonde dem Mond näher. Umso dramatischer fallen die Einblicke aus!

Wissenschaft begeistert – von diesen Fotos aus dem All

Die Bilder zeigen die Oberfläche in all ihren „bemerkenswerten Details“, schwärmen die Experten der NASA. Zu sehen sind verschiedene Krater und deutlich ausgeprägte Geländestrukturen, die noch nie zuvor so klar und deutlich zu erkennen waren.

Wissenschaft: Die Sonde hat etliche Details von Ganymed aufgezeichnet. Foto: MSSS/SwRI/JPL-Caltech//NASA via AP/dpa

Vor die Linse bekommen hat all das die Raumsonde Juno. Derzeit fehlt ihren Schnappschüssen allerdings noch die Farbe, denn erst wenn dessen Kamera den Jupitermond durch weitere Filter erneut abgelichtet hat, können die Experten ein Farbfoto herausrechnen.

Das ist der Jupitermond Ganymed:

Der auch als Jupiter III bekannte Mond ist der größte der vier Galiläischen Monde des Gasplaneten Jupiter

Sein Durchmesser beträgt 5262 Kilometer – Rekord für einen Mond in unserem Sonnensystem!

Er besitzt einen Kern aus Eisen

Entdeckt wurde Ganymed 1610 von Galileo Galilei

Benannt wurde der Jupitermond nach Ganymed, einem Mundschenk der Götter und Geliebten des Zeus aus der griechischen Mythologie

Doch wozu der Aufwand? Experten erhoffen sich von der Begegnung Junos mit dem Jupitermond Einblicke in die Zusammensetzung und den Aufbau der Atmosphäre von Ganymed. Darüber hinaus führt die Raumsonde auch Messungen zur Strahlung vor Ort durch. Die Erkenntnisse sollen zukünftigen Missionen im Gebiet des Jupitersystems begünstigen.

Wie die bisherigen Daten genau gedeutet werden können, steht für die Astronomen derzeit noch in den Sternen. Und das wird noch eine Weile so bleiben: „Wir werden uns Zeit lassen, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen“, sagt Scott Bolton vom Southwest Research Institute in San Antonio (USA), einer der Hauptverantwortlichen des Projekts. „Bis dahin können wir dieses himmlische Wunder einfach nur bestaunen.“

Du willst wissen, wo sich die Raumsonde Juno gerade aufhält? Auf dieser interaktiven Karte der NASA kannst du sie genau verfolgen. (vh)