Wissenschaft: Forscher entdecken neue Dino-Art! So riesig war das Tier

Immer wieder deckt die Wissenschaft neue Details über die Urzeit auf. Forscher aus Australien haben nun eine Sensation vermeldet!

Dort wurden die Überreste einer noch unbekannten Dinosaurier-Art gefunden – und gleichzeitig markiert das Tier auch noch den größten Dino, der jemals in Australien entdeckt wurde!

Wissenschaft: Australische Forscher finden Riesen-Dino

Mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einer Höhe von sechs Metern vom Boden bis zur Hüfte gilt das Tier als wahrer Koloss aus der Kreidezeit. Knochen des Pflanzenfressers, der vor etwa 95 Millionen Jahren lebte, waren vor 15 Jahren im Südwesten von Queensland entdeckt worden. Jetzt bekam er einen offiziellen Namen: Australotitan cooperensis.

So könnte der neu entdeckte Riesen-Dino ausgesehen haben. Foto: Vlad Konstantinov/Scott Hocknul/Queensland Museum/The Eromanga Natural History Museum/AAP/dpa

„Das Aufregende für uns ist, dass wir jetzt bei der Bestimmung der größten Dinosaurier der Welt unseren Hut in den Ring werfen konnten“, sagte der Paläontologe Scott Hocknull vom Queensland Museum der Zeitung „Sydney Morning Herald“. „Es handelt sich zwar nicht um den größten Saurier der Welt, aber er ist sicherlich unter den Top 10.“

+++ Wissenschaft: Sind Ufos real? Diese Worte eines US-Geheimdienstexperten sprechen Bände +++

Das Blatt verdeutlicht die Größe des Tieres wie folgt: „So lang wie ein Basketballfeld und zwei Stockwerke hoch“.

Titanosaurier seien zuvor hauptsächlich in Südamerika gefunden worden, jetzt gehöre auch Australien zu dieser „Elitegruppe“, jubelten Medien. Als der Sauropode die Erde bevölkerte, gehörte das heutige Australien noch zum Großkontinent Gondwana.

Knochen wurden nur zufällig entdeckt

An dem Skelett wurde schon seit Jahren geforscht. Die Paläontologin Robyn Mackenzie und ihr Ehemann Stuart fanden die ersten Knochen bereits 2006 zufällig auf einer Viehweide.

----------------------------------------

Mehr News zum Thema Wissenschaft:

Wissenschaft: Überraschende Sex-Entdeckung aus der Steinzeit – DAS passierte früher in Europa

Wissenschaft: Unfassbar! Forscher erwecken eingefrorenes Tierchen nach 24.000 Jahren wieder zum Leben

Wissenschaft: Forscher entdecken seltenes Phänomen am Himmel – diese Gefahr lauert dahinter

----------------------------------------

„Wir hätten nie gedacht, dass wir es dabei mit dem größten Tier Australiens und einem der größten der Welt zu tun hatten“, zitierte der Sender ABC am Dienstag die Mackenzies, die dem Dino den Spitznamen „Cooper“ gaben, weil sie ihn in der Nähe des Örtchens Cooper Creek entdeckt hatten.

Bis alle Knochen von Experten ausgegraben, zusammengesetzt und bestimmt waren, dauerte es danach noch viele Jahre.

Forscher hoffen auf noch mehr Sensations-Funde

Jetzt hoffen die Experten aus Down Under auf eine noch größere Sensation: In anderen Teilen der Welt, wo riesige pflanzenfressende Dinosaurier gefunden wurden, seien auch Theropoden entdeckt worden - gigantische Fleischfresser auf zwei Beinen. „Irgendwo da draußen ist ein riesiger Raubsaurier“, ist Hocknull überzeugt. „Wir haben ihn nur noch nicht gefunden.“ (at, mit dpa)