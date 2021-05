Wissenschaft: „Provokante Idee“! Wenn Corona-Beatmungsgeräte fehlen, soll tatsächlich DAS jetzt helfen

Bei vielen verläuft eine Corona-Infektion eher mild. Es gibt aber auch einige Menschen, die während ihrer Erkrankung ein Beatmungsgerät benötigen. Wenn diese knapp werden, hat die Wissenschaft vielleicht eine Alternative…

Wissenschaft kann Leben retten! Das hat sie schon allzu oft bewiesen. Was Forscher jetzt herausgefunden haben, macht vor allem in der Corona-Pandemie neue Hoffnung!

Wissenschaft: Säugetiere können rektal beatmet werden

Wie die „Zeit“ berichtet, geht aus einer neuen Studie hervor, dass Säugetiere im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen können. Das fanden Wissenschaftler an der Tokyo Medical and Dental University heraus. Und genau diese Erkenntnis kann vielleicht auch schon bald dem Menschen zugute kommen: Wenn es an Beatmungsgeräten mangelt, könnten Patienten eventuell rektal beatmet werden.

Bekannt war bereits, dass einige Fische, wie zum Beispiel der Wels und die Seegurke, mit dem Darm atmen können. Nun haben japanischen Forscher untersucht, ob dies auch bei Mäusen, Ratten und Schweinen möglich ist.

Seegurken atmen, indem sie Wasser durch den After einsaugen. Faszinierend oder? Foto: IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Wissenschaft: Darmbakterien sollen nicht negativ beeinflusst worden sein

Um das herauszufinden, wurde den Tieren erst ihre Sauerstoffzufuhr reduziert, um dann anschließend Sauerstoff in Gasform in den Darm einzuführen. Dabei musste jedoch eine Darmschleimhautentzündung hervorgerufen werden, um die Blutzirkulation zu stimulieren – beim Menschen wäre das so nicht durchführbar.

In Versuch Nummer zwei führten die Forscher den Versuchstieren den Sauerstoff mittels der flüssigen chemischen Substanz Perflunafen ein. In beiden Versuchen überlebten die Tiere den Sauerstoffentzug länger. Die Darmbakterien sollen dabei nicht negativ beeinflusst worden sein.

Laut der „Zeit“ setzen die Wissenschaftler große Hoffnungen darauf, diese Methode auch am Menschen testen zu können. Die Forscher sagten aber auch: „"Dies ist eine provokante Idee und diejenigen, die das erste Mal von ihr hören, werden erstaunt sein." (cf)