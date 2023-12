Winterurlaub: Für diese Top 7 beliebtesten Reiseziele musst du nicht mal das Land verlassen

Der Dezember ist in vollem Gange, die Weihnachtsmärkte sind gut besucht und die Geschenke für Heiligabend werden langsam ausgesucht. Eigentlich schreit alles nach Winter – nur der Schnee fehlt irgendwie. Das weckt bei vielen den Wunsch, für ein paar Tage Winterurlaub in die Ferne zu entfliehen. Doch Österreich und Italien mit ihren weiten Schneelandschaften sind für viele einfach viel zu weit weg.

Dabei ist es gar nicht nötig, einen so langen Weg auf sich zu nehmen. Der perfekte Winterurlaub liegt quasi vor der Haustür. Eine Studie hat die beliebtesten Reiseziele für den Winterurlaub ermittelt. Und Achtung: Die meisten liegen sogar in Deutschland!

Top Reiseziele für den perfekten Winterurlaub – sie liegen in Deutschland

Das Magazin „Beyondsurfing“ hat die Reisziele im Winter genauer unter die Lupe genommen. Dafür haben sie über 7.495 der beliebtesten Reiseziele für einen Winterurlaub auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht. Das Ergebnis könnte den ein oder anderen überraschen: Von den elf beliebtesten Reisezielen liegen gleich sieben in Deutschland – quasi direkt vor unserer Nase.

Für den ersten Platz hat es nicht ganz gereicht. Auf diesem liegt, nicht verwunderlich, Lappland. Unberührte Natur, traumhafte Skigebiete und unvergessliche Nordlichter sind hier zu erwarten. Doch dicht dahinter folgt ein ganz besonderer Ort: Der Harz. Von vielen unterschätzt wartet im Oberharz ein wahres Wintersport-Paradies. Ob Langlauf, Schneewanderungen oder Rodelspaß mit den Kindern: Das Gebirge in Sachsen-Anhalt ist ein echter Geheimtipp. Um die 4 Stunden dauert die Fahrt von NRW ins Winterparadies. Perfekt für einen Kurztrip über ein verlängertes Wochenende!

Platz drei und vier ebenfalls in Deutschland

Hinter dem Harz folgen zwei weitere beliebte Winterreiseziele, die ebenfalls in Deutschland liegen. An dritter Stelle folgt der Schwarzwald. Ein wahres Winterparadies, denn Deutschlands höchstes Mittelgebirge liegt zwischen 1.000 und 1.493 Metern und bietet damit beste Voraussetzungen für einen schneesicheren Urlaub. Hier gibt es zahlreiche Wellnesshotels, in denen man sich nach einem langen Tag in traumhafter Schneelandschaft wieder aufwärmen kann.

Der Feldberg ist der höchste Berg des Schwarzwaldes und perfekt für alle Ski-Fans und begeisterte Winterurlauber. Foto: IMAGO/Eibner

Auch der vierte Platz im Ranking der beliebtesten Winterurlaubsziele kann sich sehen lassen: Es ist das Erzgebirge. Es ist eines der schneesichersten Mittelgebirge Deutschlands und auch hier können sich Winterurlauber auf Rodelspaß, Langlauf und allerlei Winteraktivitäten freuen. Familien und Genießer kommen hier voll auf ihre Kosten. In weniger als sechs Stunden ist man von NRW aus im Erzgebirge und kann sich auf einen herrlichen Winterurlaub einstellen.

Auf in den Schnee!

Das beliebte Allgäu sichert sich den fünften Platz im Ranking. Obwohl die Region rund um den Bodensee mit über 6 Stunden Fahrzeit etwas weiter entfernt liegt, ist die Strecke definitiv lohnenswert. Ob Kempten, Oberstdorf oder das Schloss Neuschwanstein: Das Allgäu bietet zahlreiche entdeckenswerte Orte. Das Allgäu lockt zudem mit wunderschönen Pistenkilometern für Winterfans. Auf Platz sechs finden wir den Bayerischen Wald, der zwar ein ziemliches Stück von NRW entfernt ist, aber sich perfekt für eine ganze Woche Winterurlaub eignet. Hie warten eine Vielzahl von Winterwanderwegen und familienfreundliche Skigebiete. Zahlreiche Ferienwohnungen und kleine Pensionen in der Region stehen bereit, bezogen zu werden.

Für alle, die nicht nur den Schnee genießen wollen, ist die Ostsee das perfekte Reiseziel. Sie belegt Platz acht des Rankings und ist auch im Winter ein toller Urlaubsort. Was gibt’s schöneres, als ein ausgedehnter Spaziergang entlang eines weiten Strandes mit Blick auf das rauschende Meer und anschließend einer heißen Schokolade in einem gemütlichen Café?

Last but not least: Auch das Sauerland taucht in der Bestenliste auf. Mit dem beliebten Winterberg ist das für die Menschen in NRW keine große Überraschung. Im Winter ist das Sauerland das perfekte Ziel für einen Tagesausflug oder ein Wochenende im Schnee. Deutschland bietet somit eine Vielzahl an Destinationen für einen Winterurlaub – Für die Top 7 beliebtesten Reiseziele musst du nicht mal das Land verlassen.