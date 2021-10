Whatsapp: Endlich! Dieses nervige Problem könnte bald beseitigt werden

Was würden wir nur heutzutage ohne Whatsapp machen? Spätestens seit dem Crash der App wissen wir, was wir an ihr haben – und was wir kriegen.

Denn Whatsapp startet ein neues Feature, das die Bedienung bestimmter Funktionen noch weiter vereinfachen soll. Dabei geht es um die beliebte „Bild-in-Bild“-Funktion.

Mit diesem neuen Feature bei Whatsapp soll eine bestimmte Bedienung einfacher sein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire | Onur Dogman

Whatsapp: Bessere Bedienung für beliebte Funktion

Nicht nur Texte, Bilder, Sprachnachrichten oder Videos kann man über den Messenger an andere ausgewählte Kontakte versenden. Auch Dokumente oder sogar Links. Bei letzterem ist das Ansehen von Youtube-Videos möglich, aber nicht immer benutzerfreundlich. Das soll sich bald ändern, wie „giga“ berichtet.

Whatsapp: Kontrollleiste für Nutzung bei Youtube-Videos

Mit einer Kontrollleiste sollen Youtube-Videos bei Whatsapp noch einfacher abgespielt werden können.

Das Gucken von Youtube-Videos über Whatsapp soll zukünftig einfacher zu bedienen sein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Yui Mok

Die Kontrollleiste soll laut „giga“ ermöglichen, das Video zu pausieren und wieder fortzusetzen, in den Vollbildmodus zu wechseln oder das kleine Fenster auch wieder zu schließen.

Whatsapp: Feature bislang nur bei Android möglich

Bisher können jedoch nur ein paar wenige Android-Nutzer von der neuen Funktion profitieren, so „giga“.

Doch auch schon bald soll das neue Feature auf weiteren Geräten benutzbar sein. (ali)