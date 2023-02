Whatsapp: Gefährliches Virus im Umlauf? Bei diesem Stichwort solltest du hellhörig werden

Immer wieder warnt die Polizei vor gefährlichen Betrüger-Maschen bei Whatsapp und anderen Messenger-Diensten. Dabei versuchen Hacker an dein Geld zu kommen oder über deinen Account an sensible Daten zu kommen (mehr hier). In Kettenbriefen warnen sich Nutzer häufig gegenseitig vor möglichen Gefahren.

Ein solcher Kettenbrief handelt von dem sogenannten „Martinelli-Video“. Dazu hat sich mittlerweile sogar die Polizei konkret geäußert.

Whatsapp: Gefährliches Virus in „Martinelli-Video“?

Nach Angaben der Plattform „Mimikama“ kursiert die Warnung schon seit mehreren Jahren in vielen Ländern und wurde millionenfach geteilt. Spätestens seit 2018 ist der Kettenbrief auch in Deutschland im Umlauf. Darin heißt es, dass dein Handy durch Öffnen des Videos angeblich gehackt werde und danach unbrauchbar sei. Der Kettenbrief im Wortlaut:

„Morgen soll ein Video auf WhatsApp kommen, genannt martinelli. ‚Bitte nicht öffnen‘. Er hackt Dein Telefon und kann nicht mehr repariert werden. Auch WhatsApp Gold Update nicht anklicken. Kam gerade in den Nachrichten und wird als sehr ernst eingeschätzt. Bitte weiterleiten.“

Doch gibt es das Video überhaupt?

Whatsapp-Video nur ein Fake

Alles Quatsch, klärte die spanische Polizei bei Twitter auf. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass das Video existiere. Geschweige denn, dass dieses Virus in der Lage sei, dein Smartphone zu hacken.

Da der Kettenbrief allerdings weiterhin bei Whatsapp und auch anderen sozialen Netzwerken wie Facebook fleißig geteilt wird, wiederholt „Mimikama“ den Hinweis, dass der Kettenbrief unlängst als Fake enttarnt wurde. Beim Stichwort „Martinelli-Video“ solltest du also hellhörig werden und weißt ab jetzt: Alles Panikmache. Den Kettenbrief solltest du also am besten ignorieren und nicht weiterleiten. Wachsam bleiben solltest du allerdings dennoch und nicht blind jeden Link und jedes Video anklicken, selbst wenn sie von Freunden oder Familie kommen. Denn über Links auf dubiose Webseiten kannst du schneller auf Hacker hereinfallen, als dir lieb ist.