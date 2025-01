Whatsapp-Nutzer profitieren endlich von neuer Funktion – doch es gibt einen Haken

Der Messenger-Dienst Whatsapp will seinen Nutzern mit regelmäßigen Updates und neuen Funktionen den besten Chat-Komfort bieten, damit sich sicher und schnell mit Freunden, Familie und Bekannten kommunizieren können.

Für viele unverzichtbar ist dabei mittlerweile die Funktion der Sprachnachrichten. Während sich einige nicht scheuen, minutenlange Podcasts aufzunehmen, sehnten sich andere Whatsapp-Nutzer schon seit längerem eine Transkript-Funktion bei den Audio-Nachrichten herbei. Und scheinbar wurden ihre Gebete endlich erhört.

Whatsapp reagiert auf Nutzer-Wunsch

Denn gerade unterwegs oder bei längeren Sprachnachrichten ist es oftmals lästig, diese abzuhören und zeitnah darauf zu reagieren. Wie Whatsapp nun aber in seinem offiziellen Blog ankündigt, soll damit schon bald Schluss sein.

Denn die Transkript-Funktion steht in den Startlöchern. Schon in den kommenden Wochen soll es so weit sein und du kannst dir minutenlange Audio-Nachrichten ganz einfach in Textform umwandeln lassen. Dafür musst du nur unter in deinen Einstellungen unter dem Reiter „Chats“ die Option „Transkriptionen von Sprachnachrichten“ aktivieren. Wenn du dann im Chat länger auf eine Sprachnachricht drückst, kannst du auf den Button „Transkribieren“ drücken und im Chatfenster wird dir der Text ausgespuckt. Vor den Augen deiner Chatpartner bleibt das allerdings verborgen. Aber leider gibt es derzeit noch einen Haken.

Neue Whatsapp-Funktion noch nicht für alle

Denn vorerst wird nicht jeder die neue Funktion nutzen können. Iphone-Nutzer müssen dafür zunächst iOS 16 oder eine neuere Version installiert sowie „Hey Siri“ aktiviert haben.

Whatsapp Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Zahlreichen Android-Nutzern wird die Transkriptionsfunktion zwar bereits angezeigt. Aber aktuell werden hier nur die Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch unterstützt. Bis auch Deutsch dabei ist, soll es noch dauern.