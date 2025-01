Whatsapp: Üble Masche wie aus dem Nichts! Nachricht ist brandgefährlich

Phishing-Maschen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Nicht nur Sparkassen-, Amazon- oder DHL-Kunden sehen sich damit regelmäßig konfrontiert, auch vor Whatsapp-Nutzern machen die fiesen Betrüger mittlerweile nicht mehr Halt.

Maschen wie der Enkel-Trick, bei dem ein vermeintlicher Enkel per Whatsapp darum bittet, ihm Geld zu überweisen und so aus einer misslichen Lage zu helfen, sind mittlerweile bekannt.

Doch jetzt geht eine SMS um, die auf den ersten Blick von deinem Messenger-Dienst zu stammen scheint. Doch sie ist brandgefährlich.

Whatsapp: Vorsicht vor dieser Nachricht

Bei der aktuellen Masche werden Whatsapp-Nutzer laut „inside digital“ von einem angeblichen Chatbot über eine vermeintlich offizielle Nummer ihres Messengers per SMS kontaktiert. Darin sind Links zu finden, über die Nutzer ihre Daten verifizieren sollen.

Aber anstatt auf eine offizielle Website von Whatsapp zu gelangen, werden Nutzer nur in die Falle gelockt. Denn ohne es zu merken, nehmen sie dabei Änderungen an ihren App-Einstellungen vor und machen es dabei perfiden Betrügern leicht, ihr Nutzerkonto vollständig zu übernehmen und von da an zu steuern.

„Verknüpfte Geräte“-Funktion wird zum Verhängnis

Das gelingt ihnen ganz leicht über die Whatsapp-Funktion „Verknüpfte Geräte“. Haben sie darüber einmal Zugriff erhalten, können sie dein Konto auch von einem PC aus steuern. Solltest du auf die SMS reagiert haben, dann solltest du jetzt bloß nicht in Panik verfallen.

Versuche, die Ruhe zu bewahren und schnellstmöglich zu überprüfen, ob Unbekannte Zugriff auf dein Whatsapp-Konto haben. Dazu rufst du am Handy die Einstellungen deines Messengers auf und tippst auf den Menüpunkt „Verknüpfte Geräte“. Sollten dort unbekannte Geräte erscheinen, dann entferne sie umgehend.

Außerdem solltest du laut „inside digital“ deinen Browser regelmäßig aktualisieren, damit Phishing-Seiten automatisch erkannt und blockiert werden.

Nutzer sollten jetzt aber auch unbedingt auf dem Schirm haben, dass Whatsapp schon bald auf einigen Geräten nicht mehr laufen wird.