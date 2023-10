Whatsapp-Update führt neue Leiste ein – was du als Nutzer jetzt unbedingt beachten musst

Whatsapp-Nutzer beschränken ihre Konversation schon lange nicht mehr auf reine Textnachrichten. Das Versenden von Fotos, Videos, Sprachnachrichten und GIFs gewinnt immer mehr an Bedeutung. Um die Bedienung für die Nutzer nun zu erleichtern, hat sich der Messenger etwas Neues überlegt.

Whatsapp gehört schon lange zu den beliebtesten Apps weltweit. Monatlich kommunizieren Millionen von Menschen mit Freunden und Familie über den Messenger. Um seinen Usern was bieten zu können, lässt sich Whatsapp nicht nur neue Features einfallen, sondern entwickelt auch neue Funktionen, die die Bedienung stets verbessern sollen. Eine neue Leiste soll jetzt das Antworten auf Bilder, Videos und GIFs enorm erleichtern.

Whatsapp: So findest du die neue Funktion

Erhält man eine Nachricht in Form eines Fotos, mussten Nutzer bislang immer auf das Medium klicken, um es sich anzusehen, und konnten erst im Anschluss auf die Nachricht reagieren. Dazu musste das Bild wieder geschlossen werden, um die Reaktion versenden zu können. Doch damit ist nun Schluss, denn Whatsapp hat eine neue Leiste eingeführt, die die Konversation zwischen den Nutzern erleichtern soll.

+++ Whatsapp: Monospace-Modus wird zum großen Trend – so schaltet man die versteckte Funktion frei +++

Ruft ein Nutzer künftig ein Foto, Video oder GIF auf, erscheint beim Antippen des Mediums direkt eine Leiste am unteren Bildschirmrand, die verschiedene Reaktions-Möglichkeiten bietet. Entweder kann in einem Textfeld direkt die Antwort eingetippt werden, oder eine Reaktion kann in Form eines Herzes, oder dem „Gefällt mir“-Button erfolgen. Darüber hinaus soll wohl eine Schaltfläche existieren, über die das Medium direkt gespeichert werden kann.

Weitere Themen:

Doch aufgepasst! Whatsapp hat dieses Update, das die Version auf 2.23.20.20 bringt, bisher nur als Beta-Version für Android-Nutzer veröffentlicht. Erst in den kommenden Tagen wird die neue Funktion wohl für alle anderen User freigeschaltet.