Whatsapp: Monospace-Modus wird zum großen Trend – so schaltet man die versteckte Funktion frei

Lange Textnachrichten sind Schnee von gestern? Von wegen! Sprachnachrichten, Videos und GIFs bestimmen die Kommunikation auf dem Whatsapp-Messenger, doch das heißt noch lange nicht, dass keine Texte mehr geschrieben werden. Diese Funktion erleichtert Schreibern das Texten von langen Nachrichten, doch sie ist gar nicht so leicht zu finden.

Einige Whatsapp-Nachrichten sind so lang, dass der Messenger den Button „Mehr lesen“ eingeführt hat, damit der Leser nicht erschlagen wird. Eine weitere Funktion soll das Lesen solch langer Nachricht nun ebenfalls erleichtern.

Whatsapp: Mit dieser Tastenkombination kommst du in den Monospace-Modus

Einige haben schon den versteckten Befehl gefunden, mit dem man besondere Textstellen fett oder kursiv hervorheben kann. Worte können gefettet werden, wenn davor und dahinter ein Sternchen eingefügt wird. Ersetzt man die Sternchen durch einen Unterstrich, wird das Wort kursiv geschrieben. Auch die Möglichkeit Begriffe durchgestrichen anzuzeigen gibt es mittlerweile, doch den Monospace-Modus kennen die Wenigsten.

Was bedeutet es den Text in Monospace zu schreiben? Konkret soll damit erreicht werden, mehr Platz zwischen den einzelnen Zeichen zu schaffen, um die Lesbarkeit zu steigern. Dazu werden alle Buchstaben und Satzzeichen so ausgerichtet, dass sie gleich breit sind. Ein „l“ nimmt demnach zwar eigentlich weniger Platz ein, als ein „w“, ist im Monospace-Modus dann jedoch gleich breit.

Wer sich mit den Tastenkombinationen für die kursive, fette und durchgestrichene Schrift bereits auskennt, dem wird auch das Freischalten des Monospace-Modus leicht fallen. Mit dem Zeichen „Gravis“, was einigen aus dem Französischen wohl eher als „accent grave“ ein Begriff ist, kann der Text in einer nicht proportionalen Schriftart geschrieben werden. Das Gravis-Symbol muss dazu drei mal vor, und drei mal hinter das Wort gesetzt werden, damit die Funktion aktiviert wird.