Whatsapp, Telegram und Co. vor dem Aus – was Nutzer jetzt wissen müssen

Immer erreichbar zu sein, gehört für zahlreiche Menschen mittlerweile einfach zum Leben dazu. Eine Welt ohne Whatsapp, Telegram und Co. wäre für die meisten von uns wohl nur noch schwer vorstellbar.

Umso schockierender ist jetzt diese Meldung: Whatsapp, Telegram und Co. droht das Aus! Die gute Nachricht: Es gibt auch Alternativen, damit du auch weiterhin mit Familie, Freunden und Co. in Kontakt bleiben kannst.

Whatsapp, Telegram und Co. sauer auf die Politik

Schon bald könnten Whatsapp und andere Messenger die Reißleine ziehen – und sich aus Europa zurückziehen! Das kündigte beispielsweise die Signal-Chefin an, wie „Inside Digital“ berichtet. Schuld ist die Politik.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die EU eine Chatkontrolle einführen könnte. Bedeutet: Messenger wie beispielsweise Whatsapp sollen dann dazu verpflichtet werden können auf Befehl deine persönlichen Bilder und Videos zu durchsuchen!

Whatsapp, Telegram und Co. erwägen einen Rückzug

Doch der Hintergrund dafür ist ernst: So soll die Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder schneller ausgespürt und die verantwortlichen Personen besser ausfindig gemacht werden können. Whatsapp müsste dann seine Verschlüsselung aufbrechen. Und das wird der Messenger-Gigant wohl nicht tun – und sich stattdessen wohl ganz vom Markt zurückziehen!

Ein echtes Horror-Szenario für viele Messenger-Nutzer. Doch falls der Fall wirklich eintrifft, gibt es noch eine Alternative – und zwar Messenger zu nutzen, über die man auch weiterhin chatten und Bilder verschicken kann. Nur dann spielt immer der Gedanke mit, dass deine Fotos und Videos auch jederzeit von anderen gesehen werden können.

Whatsapp, Telegram und Co.: Nutzer müssen sich zurzeit noch keine Sorgen machen

Solange die EU die neue Chatkontrolle noch nicht durchgesetzt hat, brauchst du dir allerdings keine Sorgen zu machen und kannst Whatsapp, Telegram, Signal und Co. auch weiterhin nutzen.