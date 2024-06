Whatsapp will deine E-Mail-Adresse – solltest du sie wirklich rausrücken?

Beim beliebten Messenger Whatsapp gibt es seit neuestem die Möglichkeit, dass man seine E-Mail-Adresse angeben kann. Dadurch sollen Usern ein paar nützliche Funktionen zur Verfügung stehen. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Diese Gründe schaffen Klarheit.

Whatsapp: Neue Funktion hat diesen Vorteil

Ab sofort haben User die Möglichkeit, dass sie neben ihren Handynummern auch noch ihre E-Mail-Adresse in ihrem Whatsapp-Konto hinterlegen können. Das ist gar nicht mal so unpraktisch, denn wenn man seine E-Mail-Adresse einmal hinterlegt hat, dann kann man diese anschließend immer wieder für die Anmeldung im Messenger benutzen.

Das funktioniert sogar, wenn du dich auf einem neuen Gerät anmelden willst, das aber aktuell über keinen Mobilfunkempfang verfügt. In diesem Fall ist es dann nämlich möglich, dass man sich den notwendigen Verifizierungscode statt der üblichen SMS auch einfach per Mail zusenden lassen kann, berichtet „Netzwelt“.

Whatsapp: Hinterlegte Mail-Adresse mit Vor- und Nachteilen

Die hinterlegte Mail-Adresse hat noch einen zweiten Vorteil. Denn damit kannst du auch die 2-Faktor-Verifizierung zurücksetzen, wenn du dafür deine PIN vergessen hast. Trotzdem sollte dabei beachtet werden, dass bei der Registrierung für Whatsapp weiterhin immer eine Telefonnummer angegeben werden muss. Denn nur der Verifizierungscode kann per E-Mail statt per SMS verschickt werden.

So kannst du deine E-Mail-Adresse zu deinem Konto auf Whatsapp hinzufügen. Zuerst musst du die Einstellungen öffnen. Dort kannst du dann einfach eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Im Anschluss sendet dir Whatsapp einen Verifizierungscode, welchen du dann im Anschluss eingeben musst.

Die E-Mail-Adresse zu hinterlegen, birgt aber auch Gefahren. So haben sich Betrüger in der Vergangenheit darum bemüht, an die per SMS versendeten Verifizierungscode zu gelangen, um so fremden Whatsapp-Konten zu übernehmen. Daher geht man auch davon aus, dass die Cyberkriminellen auch versuchen werden, die geheimen Codes aus versendeten Mails zu entnehmen.

Um das Hacken deines Kontos zu erschweren, wird empfohlen, dass du dein E-Mail-Konto über eine 2-Faktor-Authentifizierung absicherst.