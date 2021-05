Whatsapp: Jetzt ist es offiziell! Wenn du HEUTE nicht zustimmst, dann kannst du den Messenger auch gleich löschen

Heute ist es soweit: Whatsapp rollt seine neuen Datenschutzrichtlinien aus. Alles, was du jetzt wissen musst.

Stellt Whatsapp seinem Mutterkonzern Facebook zuviele User-Daten zur Verfügung? Was passiert, wenn du den neuen Bestimmungen nicht zustimmst? Wir geben dir einen Überblick über die aktuelle Situation.

Whatsapp: Neue Richtlinien ab 15. Mai

Whatsapp will es seinen weltweit rund zwei Milliarden Nutzern ermöglichen, direkt mit Unternehmen zu chatten oder zu telefonieren – als optionale Funktion. Doch es hagelte Kritik, weswegen Whatsapp die Umstellung auf den 15. Mai verschob.

Am 15. Mai rollt Whatsapp seine neuen Richtlinien aus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Fotostand / K. Schmitt

Gegner der neuen Richtlinien befürchten vor allem, dass Nutzerdaten an Facebook oder Drittunternehmen weitergegeben werden. Konkret geht es um Account-Informationen wie Namen, Telefonnummer oder Profilbild – Chats bleiben hingegen verschlüsselt.

Dabei ist der Datenaustausch mit Facebook bereits seit längerem fest in Whatsapp integriert. Die Telefonnummer oder bestimmte Geräteinformationen teilt der Messenger schon mit dem Konzern, u.a. zu Werbezwecken. Was genau macht das neue Update jetzt so viel schlimmer?

Kritik an neuen Whatsapp-Richtlinien

In der vergangenen Woche verbot die Hamburger Datenschutzbehörde Facebook die Datenverarbeitung in Deutschland für zunächst drei Monate. Der Datenschutzbeauftrage Johannes Caspar, der das Verbot vorantrieb, befürchtet ein größeres Ausmaß des Datenaustauschs zwischen Whatsapp und Facebook.

-----------------

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zurzeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

----------------

Er verwies mit Blick auf die Bundestagswahlen im September auf die „Gefahren der massenhaften Erstellung von Nutzerprofilen“. Die Bestimmungen wiesen „erhebliche Widersprüche auf“, sie seien „unklar“ und „schwer auseinanderzuhalten“, kritisierte Caspar.

Whatsapp kontert: Bei dem Verbot handele es sich um ein „Missverständnis“ ohne „rechtmäßige Grundlage“. Außerdem wolle Whatsapp mit dem Update weitere „Transparenz über die Datensammlung und –nutzung schaffen“, wie ein Whatsapp-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Das passiert, wenn du den Richtlinien nicht zustimmst

Was passiert, wenn du den Nutzungsbestimmungen nicht zustimmst? Whatsapp betont, dass bei einer Nichteinwilligung keine Accounts gelöscht werden und zunächst auch die Funktionalität nicht eingeschränkt werde. Allerdings folgen permanente Erinnerungen an die erneuerten Richtlinien – und die bringen tatsächlich Konsequenzen mit sich.

----------------

Weitere Nachrichten zu Whatsapp:

Whatsapp: So kannst du den Messenger auch ohne SIM-Karte nutzen

Whatsapp: In wenigen Tagen ist es soweit! Viele Nutzer könnten gesperrt werden

Whatsapp: Genialer Trick! SO kannst du gelöschte Nachrichten sehen

-----------------

Nach mehrfacher Ablehnung funktioniert der Messenger nur noch in abgespeckter Form: Eingehende Nachrichten können nur noch bei aktivierten Benachrichtigungen gelesen und beantwortet werden.

Foto: Ritchie B. Tongo EPA FILE / dpa

Der Zugriff auf die Chatliste ist nicht mehr möglich, eingehende Anrufe können trotzdem entgegengenommen werden. Bei aktivierten Benachrichtigungen können eingehende Nachrichten gelesen und beantwortet werden. Einige Wochen später fällt auch das weg – und der Account wird quasi inaktiv. Also jetzt schnell reagieren, wenn du noch weiter chatten möchtest.

Und solche inaktiven Accounts löscht Whatsapp normalerweise nach 120 Tagen. (at, mit afp)

Wem das Thema Datenschutz bei Whatsapp zu heikel ist, stehen auch alternative Messenger zur Verfügung. Mehr dazu hier <<<.