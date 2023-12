Whatsapp: Nutzer tippen Nachricht ein – plötzlich verändert sich der Text

Immer wieder gibt es bei Whatsapp Änderungen und Neuerungen. Vielen Nutzern werden sie gefallen, andere wiederum brauchen etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen.

Für die Web-App hatte Whatsapp zuletzt die Text-zu-Emoji-Funktion eingeführt. Zu Beginn fehlte die Möglichkeit, die Funktion zu deaktivieren. Das soll sich aber bald schon ändern. Denn einige Nutzer wunderten sich, als sich die Nachricht plötzlich veränderte.

Whatsapp führt Neuerung ein

Da möchte man bei Whatsapp eine Nachricht schicken und es ist auf einmal ein ganz anderer Text abgesendet worden. Was hat es damit auf sich? Es ist eine Neuerung des Messenger-Dienstes. Diese ermöglicht es, Text durch Emojis zu ersetzen. So werden bestimmte Wörter während der Eingabe in Echtzeit durch Emojis ersetzt.

Dafür müssen die Benutzer nicht einmal das Emoji-Menü öffnen, um jedes Mal ein Emoji auszusuchen. Vielen Menschen dürfte das an andere Seiten und Programmen erinnern, wo die Eingaben direkt zu Emojis umgewandelt wurden. Allerdings dürften die Änderung nicht allen gefallen.

Das Deaktivieren der Funktion war bislang nicht möglich. Das soll sich aber schon bald ändern. Für die Nutzer gibt es bald ein Update, berichtet das Online-Portal „WA Beta Info“. Das Fachportal erklärt, dass Nutzer die Text-zu-Emoji-Funktion in den Einstellungen deaktivieren können.

So kann die Funktion ausgeschaltet werden

Wie ist es möglich? Über die Einstellungen bei Whatsapp kann man unter „Allgemein“ sehen, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist. Jedem Nutzer ist es dabei selbst überlassen, ob er die Text-zu-Emoji-Funktion behalten möchte oder nicht. Sicherlich dürfte sie für einige nützlich sein. Andere wiederum dürften genervt sein, dass sich die Nachricht jedes Mal ändert.

Bislang können allerdings nur Nutzer, die die Beta-Version haben, die Funktion ausschalten, die auch das letzte Whatsapp-Beta-Update für Windows installiert haben. In den kommenden Wochen dürfte es dann auch für weitere Nutzer möglich sein. Unklar ist jedoch, wann die Funktion in die reguläre Whatsapp-Version eingeführt wird.