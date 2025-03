Whatsapp: Irre Enthüllung! Nutzer erfahren es über ihre Einstellungen

Whatsapp ist aus dem täglichen Gebrauch vieler Handy-Nutzer nicht mehr wegzudenken. Mal schnell hier eine Nachricht versenden, ein cooles Bild schicken oder fix eine Sprachmemo aufnehmen – via Whatsapp zu kommunizieren, ist total einfach. Besonders die vielen verschiedenen Funktionen führen zu einem abwechslungsreichen und regen Austausch unter den Nutzern.

Die Messenger-App geizt dabei nicht nur mit aktuellen Anpassungen, sondern überrascht ihre User auch immer wieder mit versteckten Einstellungen und Features. Doch diese neue Entdeckung dürfte viele Nutzer nun ziemlich verblüffen. Um was handelt es sich aber dabei?

Versteckte Whatsapp-Funktion enthüllt

Tagein, tagaus erhalten oder versenden Whatsapp-Nutzer zahlreiche Nachrichten. Sicherlich fast jeder hat sich schon einmal gefragt, wie viele das wohl sein werden. Mit ein paar Klicks können das Nutzer nun ganz schnell und einfach für sich herausfinden – denn Whatsapp trackt ganz genau, wie viele Nachrichten das Handy verlassen oder ankommen.

Dafür gibt es jeweils einen Weg für Android- und iOS-Nutzer. Um die eigene Statistik in Whatsapp für Android einzusehen, klickt man einfach in der App auf die Menüpunkte am oberen rechten Displayrand. Unter dem Punkt „Einstellungen“ kann man die „Datennutzung“ abrufen. Über „Netzwerk-Nutzung“ gelangt man dann zur Ansicht, die zeigt, wie viele Nachrichten bereits verschickt wurden.

Wie viel Nachrichten verschickt ihr so?

Für Apple-Geräte sieht der Vorgang ganz ähnlich aus. Über den „Einstellungen“-Button unten rechts klickt man auf den Punkt „Speicher und Daten“. Nun kann man über „Netzwerk-Nutzung“ die genaue Zahl der gesendeten und empfangenden Text-Nachrichten, Chat-Medien und Status-Medien sowie der ein- und ausgehenden Whatsapp-Anrufe einsehen. Des Weiteren können iOS-Geräte auch die Datenmengen in Mega- beziehungsweise Gigabyte anzeigen.

Das ist aber noch lange nicht alles. In ihren Whatsapp-Einstellungen können Nutzer auch herausfinden, mit welchen Kontakten sie am meisten schreiben. Auch die Anzahl an Nachrichten, Sprachnachrichten und Medien mit den jeweiligen Kontakten kann man sich im Speziellen anschauen.