Whatsapp: Wusstest du’s? Diese einfache Einstellung verschafft dir mehr Speicherplatz

Der Speicherplatz auf dem Smartphone wird von vielen Nutzern täglich beansprucht. Alleine bei Whatsapp versenden zahlreiche User neben Nachrichten auch Fotos, Videos und Co.

Mit der Zeit kann es dann schonmal vorkommen, dass der Speicherplatz ganz schön knapp wird. Dann folgen nervige Warnmeldungen und unnötige Dateien werden aussortiert. Aber wusstest du schon, dass es eine einfache Einstellung bei Whatsapp gibt, die dir mehr Speicherplatz verschafft?

Whatsapp: Diese Einstellung verschafft Speicherplatz

In Whatsapp-Gruppen mit Freunden oder der Familie landen oft viele Fotos – auch welche, die man nicht unbedingt braucht und sich nie wieder ansieht. Gespeichert sind die Schnappschüsse nicht nur in den Chats selbst, sondern auch in der Foto-Galerie des Smartphones.

Genau DAS können User umstellen. Dadurch landet nicht mehr jedes Bild in der Galerie, wodurch du viel Speicherplatz sparst.

Speicherplatz sparen: So geht’s!

Wie genau du dir mehr Speicherplatz verschaffst, hängt von dem Betriebssystem deines Smartphones ab. Bei Android musst du beispielsweise diese Schritte befolgen:

Öffnen die App Öffne die Einstellungen Klicke im „Chats“-Reiter auf „Sichtbarkeit von Medien“ Hier kannst du „Neu heruntergeladene Medien in der Galerie deines Telefons anzeigen“ deaktivieren

Die Dateien von Whatsapp landen dann nur noch in den Chats. Bei iOS hingegen sieht der Ablauf wie folgt aus:

Öffnen die App Klicke auf „Einstellungen“ Wähle die Rubrik „Chats“ aus Schalte „In Aufnahmen speichern“ ab

Wer bestimmte Fotos von Whatsapp und Videos in der Galerie speichern möchte, kann das nach der Umstellung immer selbst machen. So gelangen lediglich ausgewählte Dateien in dort.